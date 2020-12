LA PUBBLICAZIONE

PORDENONE La pandemia ha fortemente condizionato anche la vita delle associazioni. Tra queste, la Propordenone, per la quale ha comportato la drastica riduzione dei programmi con un forte ridimensionamento delle entrate, a fronte di contributi pubblici che si sono quasi azzerati. Nonostante tutto, la Propordenone non ha voluto mancare al tradizionale appuntamento di fine anno con un nuovo numero della Loggia, la rivista culturale che da oltre mezzo secolo è presente nelle edicole nel periodo pre-natalizio. Ovviamente il tema non poteva che essere le epidemie che si sono susseguite nei secoli nel Pordenonese, sviluppato grazie agli interventi di Angelo Crosato (che fornisce una cronologia delle epidemie in città), Walter Arzaretti (l'eroismo con cui i frati Cappuccini hanno sempre assistito i contagiati nel lazzaretto in città), Alberta Buffon, che si sofferma sui riti propiziatori nello spilimberghese, Pier Carlo Begotti (carestia e pestilenza che hanno colpito Pasiano nel biennio del 1629/1630), Franco Romanin (le epidemie indotte dagli scambi commerciali), Giosuè Chiaradia, che racconta il colera che arrivò nel 1873 in Val Colvera, Maria Sferrazza (contagi da lebbra a Cordenons nel 1923) e Alessandro Fadelli.

Non mancano i capitoli tradizionali di storia, ambiente e arte. Giordano Brunettin firma un affresco sulla famiglia degli Ottoboni e il loro legame con Papa Alessandro VIII (Pietro Vito Ottoboni); Luigino Zin descrive come veniva gestito un mulino nel sedicesimo secolo riferendosi a quello della famiglia di Antonio de Sacchis (il Pordenone) ai laghetti di Rorai. Tito Pasqualis descrive il territorio lungo i corsi dei torrenti Cosa e Arzino fino a Vito D'Asio. Gilberto Ganzer interviene con una puntuale esamina di come è stata celebrata la Prima guerra mondiale attraverso i monumenti eretti nel centri della Destra Tagliamento.

