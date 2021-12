LE DOSI AI PIÙ PICCOLI

PORDENONE (d.l.) «Dalle pubblicazioni scientifiche internazionali seguite agli studi sui pazienti in età pediatrica emerge che sono stati documentati casi gravi e anche decessi di bambini e adolescenti che avevano contratto il Covid. Per questo è importante tutelare con la vaccinazione anche la fascia dei più piccoli, non solo adulti e anziani. Inoltre, i profili di sicurezza sul vaccino che emergono sono molto elevati: allo stato motivi per pensare che l'immunizzazione non sia sicura non ne abbiamo». Il primario della Pediatria del Santa Maria degli Angeli Roberto Dall'Amico si sente di raccomandare la vaccinazione alla famiglie con bambini da 5 a 11 anni. Alla vigilia della partenza della vaccinazione (in regione la platea dei bambini è di 68mila) che vedrà tre hub dedicati proprio ai più piccoli il medico pediatra sottolinea: «Nell'ultimo periodo stanno fortemente aumentando i casi di positività. Ma quello che ci preoccupa di più, anche da noi abbiamo avuto 4, 5 casi molto impegnativi, è la Sindrome infiammatoria post-covid. Bambini e adolescenti che accusano stanchezza, problemi intestinali e in qualche caso pericardite dopo essere stati positivi e magari con sintomi lievi e senza sintomi».

LA GRAVIDANZA

L'Ostetricia e ginecologia di Pordenone e la Direzione Medica dell'Ospedale organizzano per il 18 e 19 dicembre due giornate dedicate alla vaccinazione anti-Covid in gravidanza e in allattamento. Ginecologi, ostetriche e infermieri del Punto nascita saranno a disposizione delle future mamme, per fornire informazioni e consigli sulla vaccinazione in gravidanza e durante l'allattamento. Pronti a chiarire ogni dubbio o perplessità delle neo-mamme. «La vaccinazione è fondamentale ed è indicata per tutte le donne in gravidanza perché l'infezione espone a rischi, non solo la donna, ma anche il nascituro», sottolinea il Francesco Pirrone, primario dell' Ostetricia e ginecologia. «Gli incontri consentiranno di approfondire le tematiche e offrire alle future mamme o in allattamento, l'occasione per una valutazione supportata dai professionisti sanitari». «Rendere la gravidanza più sicura rappresenta una priorità per tutti i sistemi sanitari. I dati riportati dall'Iss e quelli pubblicati su importanti riviste scientifiche internazionali - evidenzia Roberto Dall'Amico direttore del Dipartimento Materno Infantile Asfo - indicano come la circolazione delle varianti virali, si associa a un peggioramento degli esiti materni e neonatali, con un maggior rischio di complicanze e di ricovero per le donne che contraggono l'infezione da Covid in gravidanza. Mascherina, distanziamento, lavaggio delle mani, non bastano per ridurre drasticamente il rischio di contrarre l'infezione, quando si vive in una famiglia con figli che frequentano la scuola, quando si lavora fuori casa, si utilizzano i mezzi pubblici. Serve anche vaccinarsi. Informarsi serve a superare le difficoltà, la cattiva informazione e ad affrontare più serenamente la propria scelta».

Le donne in gravidanza e allattamento, che intendono ottenere informazioni sulle suddette tematiche sabato 18 e domenica 19 dicembre, dalle 9 alle 16 potranno recarsi negli ambulatori dedicati all'evento al primo piano del Padiglione A dell'ospedale di Pordenone nel reparto di Cardiologia. Le prenotazioni si effettuano nella segreteria Ostetricia al numero dedicato 0434/399588 dalle 9 alle 15 dal lunedì al venerdì e al Consultorio Noncello nella Cittadella della Salute dalle 9 alle 13 dal lunedì al venerdì e dalle 14 alle 16.30 il lunedì e il giovedì al numero 0434/1923268. Per informazioni inviare mail ambulatorioostetricopn@asfo.sanita.fvg.it.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



© RIPRODUZIONE RISERVATA