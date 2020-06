LE DONAZIONI

UDINE Il Covid-19 non ferma le donazioni. Il Friuli Venezia Giulia è la regione con maggior disponibilità di plasma. «Un incremento - ha rimarcato ieri il vice presidente del Fvg, Riccardo Riccardi, in occasione della Giornata mondiale della donazione di sangue celebratasi a Udine - del 41 per cento delle donazioni nei primi cinque mesi del 2020: si tratta di un aumento registrato proprio nel periodo dell'emergenza, che conferma l'efficacia del lavoro dell'Associazione friulana donatori di sangue». Tra le scorte del Centro di raccolta di Udine ci sono anche 50 sacche di plasma iperimmune, donato da chi ha contratto il Coronavirus e poi è guarito, ma che al momento non è stato ancora riutilizzato. Che fine farà? «Viene conservato fino a 24 mesi spiega il direttore del Dipartimento di medicina trasfusionale di Udine, Vincenzo De Angelis poi diventa un plasma normale che può essere utilizzato com'è sempre stato fatto e inviato alla lavorazione industriale». Grazie la plasma, infatti, si possono aiutare molti malati, dagli emofiliaci ai pazienti che soffrono di disturbi della coagulazione o di deficit immunitari gravi, di malattie neurologiche ed epatiche. Oggi per donare è obbligatoria la prenotazione. «La prudenza deve accompagnarci ancora spiega De Angelis per evitare assembramenti. Senza prenotazione non si dona, è un modo per tutelare la propria salute e quella degli altri».

«La risposta che i donatori hanno saputo dare spontaneamente fin dal manifestarsi dell'emergenza - ha ricordato ieri Riccardi - ha consentito al nostro sistema sanitario di reagire con efficacia alla situazione, fornendo le risposte attese dalle strutture sanitarie e dai cittadini». Riccardi ha anche colto l'occasione per riprendere la notizia degli esiti del lavoro in corso da parte dei ricercatori per scoprire e rendere operativo in tempi brevi il vaccino contro il Covid-19. «Credo sia l'unica risposta vera - ha affermato riferendosi al vaccino - al fenomeno che ha condizionato e messo in pericolo la vita di tutti noi, in attesa che la pandemia si attenui. Nel frattempo dobbiamo continuare a mantenere le misure che consentono di contenere il contagio e che ci hanno permesso un più rapido ritorno alla vita normale».

Intanto, il Centro sono già preparati anche all'eventuale presenza del West Nile virus, come da indicazioni ricevute dal Centro nazionale sangue che si è mosso ancor prima dei piani nazionale e regionale e raccomanda attenzione da giugno a novembre sui donatori sostanzialmente con le stesse regole in vigore lo scorso anno. «Siamo preparati spiega De Angelis Al momento, il West Nile non è un pensiero».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA