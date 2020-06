LE DOMANDE

PORDENONE Lunedì 15 giugno si erano aperti i termini per presentare la domanda per richiedere un contributo al fine di concorrere alla riduzione della spesa sostenuta per l'affitto dell'abitazione. A quasi quindici giorni di distanza, le domande pervenute al Comune sono già 210 (la scadenza è fissata al 14 luglio).

«Questo bando per gli affitti onerosi, - commenta l'assessore alle Politiche sociali, Eligio Grizzo, - è rivolto alle persone con Isee sociale, quindi un aiuto alle fasce di popolazione più deboli. Le domande giunte pervenute finora tendenzialmente in misura minore rispetto allo scorso anno. Questa situazione è comprensibile poiché il periodo emergenziale che stiamo vivendo procura turbamento e una conseguente distrazione, tuttavia invito interessati ed aventi diritto a presentare la domanda per avvalersi di tali opportunità».

Le domande fanno riferimento ai canoni di locazione pagati nel 2019 e vanno presentate esclusivamente dai titolari del contratto d'affitto. Vanno inoltrate attraverso la piattaforma informatica disponibile alla pagina internet del comune (www.comune.pordenone.it/bandoaffitti), dove si trovano inoltre le informazioni su bando e modalità di presentazione.

