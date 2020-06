LE CRITICITÀ

PORDENONE Illuminazione pubblica e condizioni delle strade sempre a pari merito fra i principali crucci dei pordenonesi, anche se in lieve diminuzione rispetto ad altri problemi. I malfunzionamenti dei lampioni e i problemi alla viabilità sono infatti sempre in testa alle emergenze che pervengono quotidianamente al Sol, il Sistema di segnalazione on line attivo dal 2013 sul sito internet del Comune. Il sito permette di comunicare i problemi 24 ore su 24 e di essere poi aggiornati sulla loro soluzione: ciascuno dei due settori rappresenta infatti il 35 per cento delle segnalazioni (erano entrambi il 36 per cento circa un anno fa), per un totale del 70 per cento dei casi complessivi. Ma negli ultimi giorni sono state diverse anche le segnalazioni di pozzetti ostruiti.

DUEMILA ALL'ANNO

Dal 2013 a oggi le segnalazioni pervenute sono state 13.893, con una media che si avvicina alle 2mila all'anno e 117,8 al mese. Di queste, 11.228 - ossia il 93,81 per cento - sono state risolte, mentre 609 (il 5,09 per cento) sono in corso di risoluzione e 39 (lo 0,33 per cento) in esame. Per quanto riguarda l'oggetto delle proteste, dietro illuminazione e strade, a grande distanza, si colloca la segnaletica stradale (stabile al 10 per cento), seguita dal verde pubblico (sempre al 7 per cento), dai rifiuti e dalla pulizia delle strade (6 per cento, in aumento rispetto al 5 per cento di un anno fa) e poi, con numeri decisamente minori, il territorio (4 per cento), le violazioni ai regolamenti comunali (2 per cento) fino allo zero per cento delle pari opportunità. È anche vero, d'altra parte, che per alcuni problemi specifici quali per esempio quelli relativi all'abbandono o all'errato conferimento di rifiuti esistono canali alternativi di segnalazione rispetto al Sol: i cittadini possono infatti comunicare tali situazioni di disagio a Gea, la società che si occupa del servizio, e dunque difficilmente le proteste arrivano al sito del Comune. Non mancano, comunque, anche segnalazioni di questo tipo: la più recente risale al 9 giugno e riguarda l'area di verde pubblico situata in fondo a via Volta, che secondo l'utente risulta costantemente sporca a causa dell'elevato numero di immondizie lasciate, perché la dimensione del bidone presente è insufficiente a contenere quanto depositato quotidianamente dagli avventori del vicino fast food.

CENTRO E QUARTIERI

La localizzazione delle segnalazioni dimostra come l'attenzione dei cittadini sia rivolta più alle zone del centro che alla periferia, anche se nell'elenco delle vie non mancano i nomi di strade di quartiere: si va infatti da via dello Stadio, in zona Cappuccini, a via Volta appunto, di là della statale 13; da via Praverde, sempre nella zona di Torre, a via Colvera, nel quartiere del Sacro Cuore. E poi ancora via Timavo, via Cappuccini, via del Troi e via Maggiore. Fra le segnalazioni degli ultimi giorni, ne spiccano alcune alle quali è stata data priorità alta o media: è il caso, per esempio, delle buche sulla discesa della ciclabile dei parchi, che hanno provocato anche una caduta con conseguenze serie a un cittadino. Annunciando una possibile causa per danni al Comune, il cittadino segnala che «Già da parecchio tempo la pista è stata erosa dallo scorrimento delle acque meteoriche che non vengono convogliate nella canalina di scolo a lato della pista e si è quindi formata una canalina naturale profonda che mette a rischio i ciclisti che imboccano la discesa».

GLI ALTRI GUAI

Segnali stradali danneggiati, invece, in vicolo Mantegna, mentre in corso Vittorio Emanuele e in viale Gorizia, nella zona della roggia e nell'area di conferimento dei rifiuti, si segnala la presenza di ratti. Fra i problemi più diffusi nell'ultimo periodo, anche diversi pozzetti ostruiti che non fanno defluire l'acqua.

Lara Zani

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA