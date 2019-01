Le critiche di Stefanoni per la sede di Hydrogea

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

ddddPORDENONE Sembra una buona notizia ma in realtà non lo è affatto, secondo il capogruppo del Movimento 5 Stelle Samuele Stefanoni, l'annuncio del sindaco Alessandro Ciriani sulla riqualificazione dell'edificio che ospitava in passato i Magazzini del lavoratore, in piazza Duca d'Aosta, e che diventerà la nuova sede di Hydrogea. L'operazione si è perfezionata nella seconda settimana di dicembre, dopo che lo stabile era a suo tempo finito all'asta a seguito dell'iter giudiziario di autofallimento avviato dopo la chiusura dello storico...