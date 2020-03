LE CONSEGUENZE

PORDENONE C'è chi molla, «per rispetto di tutti» e «per necessità». C'è chi distanzia i tavolini sperando almeno di ottenere l'incasso di qualche caffè. Ma è il rumore delle serrande abbassate, uno dei pochi che si sentono in centro a Pordenone. Chiudono negozi, ristoranti, bar: in anticipo rispetto ad ogni altra eventuale decisione del governo, c'è chi getta la spugna. E il caso più eclatante è quello di Carlo Nappo, gestore della Catina (in centro città) e del Podere dell'Angelo di Pasiano. Ha affidato la decisione dolorosa a un comunicato via video: «Da oggi (ieri, ndr) chiudiamo i nostri ristoranti - ha detto quasi in lacrime -. Dovremmo fare tutti la nostra parte e ho provato a convincere altri ristoratori. Purtroppo sono rimasto solo, ma andrò dritto per la mia strada. Mi dispiace tantissimo per i 28 ragazzi che sono a casa e che lavoravano sempre con noi». Solo, ma limitatamente a Pordenone, perché altri, in provincia, hanno seguito l'esempio di Nappo, come ad esempio Turlonia a Praturlone o Al Bachero a Spilimbergo.

I MERCATI

Altra questione importante, i mercati settimanali. Ieri è arrivata la decisione ufficiale del Comune di Pordenone: niente bancarelle, né mercoledì né sabato. E sarà così almeno sino al 3 aprile. Stessa scelta da parte del Comune di Azzano Decimo. Ieri, invece, il mercato è andato in scena lo stesso a Casarsa.

L'APPELLO

Ieri il sindaco di Pordenone, Alessandro Ciriani (ma lo hanno fatto anche altri suoi colleghi) si è rivolto ai cittadini: «Evitate ogni spostamento non indispensabile, non frequentare altre abitazioni, non ospitare nessuno se non i propri familiari. Sono provvedimenti che comportano sacrifici e possono spaventare ma in realtà il loro obiettivo è evitare il sovraccarico delle strutture sanitarie a causa del diffondersi del contagio».

GLI AIUTI

In Fvg 214 Comuni hanno dato la disponibilità a supportare il Sistema sanitario e di Protezione civile per l'emergenza coronavirus. Lo rende noto il vicegovernatore con delega alla Salute e Protezione civile Riccardo Riccardi. Il sistema di Protezione civile del Fvg si è immediatamente messo a disposizione dei cittadini con il coordinamento delle strutture comunali per l'aiuto alle persone anziane, consentendo loro di ridurre i rischi legati del contagio da coronavirus. Le richieste di aiuto, in particolare da parte di soggetti deboli o anziani (età maggiore di 70 anni), ad esclusione di eventuali soggetti sottoposti a quarantena, potranno riguardare piccole commissioni, come ad esempio l'acquisto di generi alimentari e di medicinali (con ricetta), che verranno recapitati a domicilio ma senza accedere nelle abitazioni. La spesa sostenuta rimarrà a carico degli utenti.

Parallelamente alle iniziative ufficiali della Protezione civile, poi, ci sono gruppi che già si stanno organizzando. È il caso ad esempio degli scout di Casarsa, che stanno pensando di consegnare la spesa a domicilio, rispettando ovviamente le regole. È boom, infine, delle consegne a casa, che hanno registrato un rialzo già ieri.

LA DIOCESI

Ecco il messaggio del vescovo Pellegrini: «Benché a porte chiuse, ogni giorno io e i vostri sacerdoti celebriamo l'eucaristia per voi. Le nostre chiese rimangono aperte e sono accessibili per la preghiera personale. Siate certi dell'affetto, della considerazione e della riconoscenza per ciò che state facendo».

M.A.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA