LE CELEBRAZIONI

PORDENONE Si entra a numero chiuso, come a un evento d'élite. Ma non c'è la lista degli invitati, solo la vecchia cara regola del chi prima arriva, meglio alloggia.

È la messa della domenica ai tempi del Coronavirus, con le chiese che restano aperte ma con limitazioni mai vissute prima. Il divieto di stringersi la mano al momento del segno della pace e l'assenza dell'acqua santa sono i dettagli forse minori. A fare la differenza sarà il numero chiuso, perché nemmeno i luoghi di culto possono sfuggire alla regola del metro di distanza tra le persone. Ne fanno le spese le chiese più piccole, costrette a sbarrare le porte per l'impossibilità di accogliere fedeli a distanza di sicurezza. Qualche esempio: le chiese di San Giovanni e San Giacomo a Cordenons non saranno nemmeno aperte. Al Sacro Cuore, a Pordenone, l'ingresso sarà consentito al massimo a 140 persone; all'Immacolata si entrerà in 50, non uno di più. Tassativamente vietato partecipare alla messa se si avvertono sintomi influenzali. Duecento persone ammesse, invece, nelle due chiese più grandi di Cordenons. C'è poi una comunicazione importante - specialmente per chi crede -: il precetto festivo, viste le particolari condizioni in cui anche i sacerdoti e i fedeli si sono venuti a trovare, deve considerarsi dispensato. Intanto in città stanno per arrivare le borse della spesa a domicilio per le persone anziane grazie agli alimentaristi che invitano a contattare gli operatori commerciali.

STRATEGIE

Ma si può pregare anche via Telegram, grazie alle risorse della tecnologia informatica. Grazie all'iniziativa promossa dalla Consulta diocesana della pastorale giovanile, iscrivendosi alla app @PG ConcordiaPn, è possibile ricevere ogni mattina sul proprio smartphone o sul pc di casa il cosiddetto Buongiorno di Dio, che presenta il brano del Vangelo di giornata, integrato da alcuni spunti di riflessione. Il progetto era stato messo a punto, in maniera specifica, per il periodo della Quaresima, inteso come tempo liturgico di preparazione alla Pasqua. Naturalmente le vicende legate al Coronavirus hanno accelerato la sua diffusione.

APPELLO

Monsignor Giuseppe Pellegrini è da sempre favorevole a questo tipo di supporti, già utilizzati sul territorio diocesano in altre circostanze. «La situazione complessa che stiamo vivendo - osserva il vescovo - ci chiede d'intensificare la nostra preghiera personale, intercedendo per il nostro popolo, per gli ammalati, per gli operatori sanitari, per quanti si stanno impegnando ad alleviare la sofferenza, per i ricercatori e per quanti oggi sono chiamati a prendere le decisioni che riguardano il bene comune». Scelte spesso difficili, come la revisione dei riti sacri. «Da parte nostra - puntualizza il presule -, dobbiamo più che mai offrire una testimonianza della nostra fede, confidando nel grande mezzo della preghiera. Cerchiamo di essere tutti uniti nello sforzo di dare una comunicazione corretta alla comunità cristiana, per farle comprendere che certe opzioni, per quanto dolorose, restano indirizzate al servizio della vita. Chiedo a tutti di stare vicini, ciascuno a suo modo, alle persone più deboli e vulnerabili. La famiglia è Chiesa domestica: i mezzi di comunicazione che abbiamo a disposizione ci permettono di entrarvi, invitando a meditare sulla parola di Dio».

