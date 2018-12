Le case abbandonate il rifugio dei migranti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

SEGNALAZIONIPORDENONE Non sono solo quattro, ma molti di più. Non è un'emergenza del passato, ma attuale, nuovamente attuale. Il caso dei quattro richiedenti asilo che sono stati fatti sgomberare da un'abitazione di pertinenza dell'Aeronautica nell'area della Comina non è isolato. In provincia di Pordenone, infatti, è ricominciato il cosiddetto turnover, cioè l'arrivo di migranti che per i motivi più disparati arrivano da altre province e una volta giunti sul territorio non dispongono di un alloggio. Hanno bisogno di un rinnovo del...