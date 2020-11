LE TESTIMONIANZE

PORDENONE Maria, un'anziana nel nucleo Covid, racconta: «Mi hanno portato via in scialle e camicia da notte, in ambulanza. Sono entrata nella mia nuova stanza e le operatrici mi hanno messo a letto. Con me c'erano altre due ospiti di Casa Serena, che conoscevo. Mi alzavo dal letto solo per andare in bagno, e per mangiare mi sedevo sul bordo del letto. Il cibo era buono e abbondante. Di notte avevo fame e mangiavo i grissini, ne ho mangiati tanti, erano buonissimi. Una delle compagne di stanza mi faceva star male perché gridava. Mi sentivo lontana da casa. Ho fatto amicizia con tutte le operatrici e con nessuna, erano vestite con un camice lungo fino ai piedi e la visiera, i guanti e la mascherina, erano tutte gentili, anche la dottoressa. Parlavo con le infermiere e con le aiutanti. Sentivo le campane suonare, mi aiutavano a segnare le ore che passavano: nei giorni di festa suonavano di più, mentre alle nove suonavano l'Angelus e così sapevo sempre che ora era. Mi facevano compagnia, la chiesa mi ha dato forza, avevo con me la coroncina e ogni tanto pregavo. È passato, mamma mia». Poi c'è Claudia, anziana in isolamento): «Sono entrata in casa di riposo nel periodo del coronavirus. Ho iniziato a pensare alla mia casa, a quanto ne adoravo ogni angolo, alla mia collezione di dischi, alle passeggiate lungo il Noncello e in centro con le amiche. In quei momenti tutto questo sembrava perduto. Oggi sono solo ricordi».

