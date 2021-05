Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LE AREE A RISCHIOPORDENONE Il contagio in Friuli Venezia Giulia è a livelli minimi e non preoccupa più. La regione viaggia verso la zona bianca, con un'incidenza al momento nettamente inferiore ai 50 casi ogni mille abitanti. Ma ci sono ancora delle situazioni limitate da tenere sotto controllo nel Friuli occidentale e sono allo stesso tempo utili a capire quale sia il potere dei vaccini nel non far arrivare il virus alle persone più a...