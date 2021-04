Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LAVOROPORDENONE Tra le misure previste dalla legge sul lavoro approvata nello scorso autunno, avevamo inserito una misura a regime basata su percorsi di politica attiva del lavoro realizzati in modo integrato tra Servizi pubblici per l'impiego e Agenzie per il lavoro private; ora andiamo ad adottare il regolamento attuativo di tale misura. Lo strumento, che si rivolge sia a soggetti disoccupati che a lavoratori a rischio di disoccupazione, di...