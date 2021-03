Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LAVORO FEMMINILEPORDENONE In un quadro molto severo a livello nazionale i dati Istat indicano che l'andamento del mercato del lavoro in Friuli Venezia Giulia nel 2020 è in controtendenza rispetto alla maggior parte delle regioni italiane: c'è una tenuta generale dell'occupazione e il tasso di occupazione femminile (58,9%) è tra i più alti in Italia, oltre ad essere tra i pochi in incremento, seppure lieve (+0,3%), rispetto al 2019. Rimane...