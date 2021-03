COVID E IMPRESE

PORDENONE E UDINE Non cala la guardia delle imprese sul fronte del controllo e del tracciamento e degli screening sui luoghi di lavoro. E negli ultimi due giorni anche il mega-cantiere del nuovo ospedale in via Montereale a Pordenone è stato sottoposto a screening collettivo voluto e organizzato dalla stessa azienda che sta conducendo i lavori dell'opera, la Cmb di Carpi. Su 315 lavoratori testati sono emersi due casi di positività (si tratta di addetti asintomatici): per i due e per altri sei operatori è scattato l'isolamento precauzionale.

Intanto Confindustria Alto Adriatico firmerà oggi, con la Regione, del protocollo di attuazione del progetto Ancora più sicuri in fabbrica per le vaccinazioni anti-Covid19 nelle fabbriche. Si tratterà di capire quali saranno i tempi anche alla luce della riprogrammazione del piano vaccinale dovuto allo stop delle inoculazioni di AstraZeneca anche in regione. Parteciperanno il vicepresidente della Regione, Riccardo Riccardi, il presidente di Confindustria Fvg, Giuseppe Bono, i presidenti di Confindustria Alto Adriatico e Confindustria Udine, Michelangelo Agrusti e Anna Mareschi Danieli, i rappresentanti delle organizzazioni sindacali, di Medici Cure Primarie Friuli Occidentale e della Cri del Fvg. All'incontro è prevista anche la presenza del ministro degli Affari regionali Maria Stella Gelmini e del governatore Massimiliano Fedriga. Il ministro sarà in mattinata a Trieste e nel pomeriggio a Palmanova nella sede della Protezione civile. Confindustria Alto Adriatico, già nelle settimane scorse, aveva proposto un piano alla Regione per i utilizzare anche le fabbriche come luoghi di vaccinazione. Anticipando in qualche modo quella che è stata poi la decisione di Confindustria nazionale.

NEL CANTIERE

Intanto, in attesa che anche i grandi cantieri, come le fabbriche, possano essere sede di vaccinazione dei lavoratori, nel cantiere dell'ospedale di Pordenone si è proceduto a uno screening di tutti i lavoratori attualmente impiegati programmato dalla stessa imprese Cmb di Carpi con il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione. Sono stati sottoposti a tampone rapido (lo screening è stato eseguito in collaborazione con un laboratorio privato) 315 addetti. Due i casi di positività emersi (e subito confermati da test molecolare) da parte di due addetti che erano completamente asintomatici. I due lavoratori, oltre ad altri sei colleghi con i quali vi era stato maggior contatto sul luogo di lavoro, sono stati posti in isolamento precauzionale. Nessuno ha sviluppato sintomi: dovranno comunque passare i giorni previsti prima che gli addetti possano tornare a lavorare. A essere sottoposti al tampone sono stati sia i dipendenti della impresa Cmb che ha vinto l'appalto e sta eseguendo i lavori sia i dipendenti delle molte piccole imprese che stanno in questo momento operando sui diversi fronti del cantiere del nuovo ospedale e della Cittadella della salute. «Hanno aderito tutte le imprese - ha spiegato l'ingegnere della Cmb Alessio Baldoni, direttore del cantiere - che stanno operando in queste settimane. Ci è sembrato corretto eseguire lo screening sulla totalità degli addetti. Il risultato dimostra che nel cantiere vengono applicati i protocolli previsti per la sicurezza e la prevenzione». Si tratta di persone di fuori che lavorano nel cantiere e che durante la settimana vivono in città.

