PORDENONE L'accordo siglato ieri a Pordenone tra Confindustria regionale, Cgil, Cisl e Uil del Fvg e la Regione che porterà i vaccini nelle fabbriche è un'intesa pilota a livello nazionale e potrà aprire la strada all'intesa nazionale alla quale le parti sociali stanno lavorando. A sostenere l'iniziativa anche il ministro degli Affari regionali Maria stella Gelmini ieri in regione per affrontare, con il governatore Massimiliano Fedriga, anche altre questioni legate al patto finanziario.

UN MODELLO

«Questo protocollo - ha detto la neoministra forzista partecipando nel pomeriggio di ieri alla sigla dell'intesa nella sede di Confindustria Alto Adriatico di Pordenone - è un atto di grande assunzione di responsabilità, in un tempo difficilissimo, da parte della Regione, delle Confindustrie e delle parti sociali di questa regione che mettono in campo una sinergia attorno a un modello che rappresenta anche un metodo, che mi auguro diventi paradigma a livello nazionale». L'esponente dell'Esecutivo Draghi ha poi aggiunto: «Serve uno sforzo corale e moltiplicare i punti vaccinali - ha aggiunto -: in questo senso le fabbriche potranno essere uno snodo fondamentale. Per poter accelerare la campagna di vaccinazione, che è uno degli obiettivi chiave del nostro governo con le risposte alla crisi economico-sociale, e vaccinare i lavoratori dipendenti delle aziende e se possibile anche i loro familiari. Complimenti per questo risultato raggiunto, avete anticipato lo spirito di condivisione e sinergia che caratterizza il governo. Sarà centrale - ha poi aggiunto Gelmini a proposito dell'ipotesi di scudo penale per i vaccinatori - anche sollevare da responsabilità di tipo penale coloro che sono chiamati a svolgere esclusivamente il loro dovere, favorendo le immunizzazioni».

LE IMPRESE

«Questo accordo - ha spiegato il presidente di Confindustria Alto Adriatico Michelangelo Agrusti, a sottoscrivere l'intesa anche Anna Mareschi Danieli, presidente di Confindustria Udine - non nasce a caso su questo territorio. È figlio di una lunga tradizione di relazioni industriali avanzate con il sindacato. In particolare, nell'anno della pandemia si sono sottoscritti una decina di accordi che hanno consentito di stilare dei protocolli prima per tenere aperte le fabbriche ritenute essenziali, poi per arrivare nel maggio del 2020, alla ripartenza produttiva. Abbiamo poi fatto intese sul tracciamento nelle fabbriche anche attraverso 75 mila tamponi fatti. Ora - ha aggiunto Agrusti - questa intesa che ci consentirà di rendere le fabbriche ancora più sicure attraverso le vaccinazioni». La road map dell'intesa - legata però alla disponibilità dei vaccini che la Regione fornirà dopo averli ricevuti dalla gestione commissariale - prevede l'avvio della vaccinazioni a carico delle imprese direttamente nelle fabbriche dopo la metà di aprile, per fascie d'età dei lavoratori, grazie all'intervento della Cooperativa Medici cure primarie Friuli Occidentale, degli esponenti della Croce Rossa Italiana e dei medici aziendali dove sono presenti. Il governatore Fedriga ha posto l'accento sul fatto che la campagna partirà soltanto di fronte alla disponibilità di vaccini, sottolineando che «questi continui tagli alle forniture sono inaccettabili. Il protocollo dimostra un'unità sostanziale tra le varie componenti della nostra comunità - ha concluso -: tutti mettono a disposizione un po' delle proprie forze e del potenziale per fare le cose meglio e più velocemente possibile». Per il sindacato William Pezzetta, Cgil Fvg: «È la prova che le parti sociali, sotto la regia del pubblico, fanno davvero qualcosa di buono insieme, per il mondo del lavoro ma anche per la comunità».

Davide Lisetto

