PORDENONE Uno dei temi degli ultimi giorni è quello legato alla didattica a distanza nelle scuole superiori: le tensioni sui ricorsi e le proteste delle famiglie che chiedono un rientro in classe degli studenti adolescenti. Ma è anche il lavoro a distanza che - seppure con meno clamore - fa discutere nelle imprese e negli uffici pubblici. Pochi giorni fa con l'approvazione dell'ultimo dpcm che proroga lo stato di emergenza sanitaria fino a fine aprile si è prorogata di fatto anche la procedura semplificata dello smart working. E con l'aggravarsi della situazione epidemiologica, in particolare dagli scorsi mesi di novembre e dicembre, le imprese più o meno grandi, i gruppi bancari e gli enti pubblici hanno incrementato la quota di addetti che utilizzano la formula del lavoro agile.

Lo smart working è tra gli ambiti che subisce le immediate ricadute della decisione del governo di approvare un decreto legge che ha prorogato ancora, questa volta fino al 30 aprile, lo stato d'emergenza dichiarato per la prima volta il 30 gennaio 2020 in conseguenza della dichiarazione di emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale da parte della Organizzazione mondiale della sanità. Lo stato di emergenza rappresenta uno strumento rapido nelle mani del governo per attuare misure di prevenzione e contenimento della diffusione del coronavirus. La norma di emergenza prevede che sul lavoro da casa decide il datore di lavoro in maniera unilaterale. Se lo stato d'emergenza non fosse stato prorogato, sarebbe terminata la procedura semplificata introdotta dal governo che consente ai datori di lavoro di decidere in maniera unilaterale sul ricorso al lavoro agile, e si sarebbe tornati all'applicazione di quanto dispone la legge sul lavoro agile del 2017, ovvero accordo individuale con il singolo lavoratore come condizione per ricorrere allo smart working. A questo punto, dopo il via libera del Consiglio dei ministri al nuovo provvedimento che proroga lo stato di emergenza, si continua ad applicare lo schema della scelta unilaterale da pare del datore di lavoro. Tutto questo almeno fino ad aprile.

Ma le imprese per incrementare il numero di addetti a distanza (al fine di rendere i luoghi di lavoro più sicuri con l'aumento dei contagi) non avevano atteso l'ultimo decreto. Da oltre due mesi si è assistito a una sorta di nuovo boom del telelavoro, utilizzato in maniera massiccia durante il lockdown. E per rendersi conto di quanti siano i lavoratori in smart working basta il colpo d'occhio sui parcheggi delle aziende di una certa dimensione: più che dimezzati i posti auto occupati. «Nel comparto dell'industria - sottolinea Gianni Piccinin, responsabile provinciale dei metalmeccanici Cisl - in alcune realtà si arriva anche a superare l'80% degli impiegati. Ci sono anche dei vantaggi, ma dopo così tanto tempo è evidente la necessità di regolamentare, per esempio con il diritto alla disconnessione, la materia». E da novembre anche FriulAdria ha incrementato (nella sede direzionale e negli uffici del Bronx) la rotazione in lavoro agile. In alcuni uffici non si supera il 25% di presenza. Diversa ovviamente la situazione nelle filiali, dove si lavora ormai solo su appuntamento con i clienti. Nelle amministrazioni pubbliche centrali (Inps, Inail, Agenzia Entrate e sedi della Regione) uffici semi-vuoti. Più addetti in presenza invece nei Comuni.

