PORDENONE Via libera al progetto esecutivo per l'eliminazione delle barriere architettoniche in via Beato Odorico. L'intervento da 50 mila euro prevede il rifacimento di un tratto di marciapiede lungo la via, dall'intersezione con via Cairoli, che attualmente presenta diverse criticità, soprattutto nei confronti delle persone con disabilità.

Tra questi problemi si segnalano la presenza di stalli di sosta disposti in linea e ricavati entro la piattaforma rialzata del marciapiede, la mancanza di percorsi tattili per non vedenti e ipovedenti, la presenza di dislivelli e rampe di raccordo non adeguate. Non solo: c'è una pavimentazione inadeguata, con diverse sconnessioni dovute all'usura, alla vetustà e alla realizzazione di interventi nel sottosuolo. E poi chiusini non raccordati correttamente con la pavimentazione circostante e ostacoli come archetti salva pedoni e pali di sostegno della segnaletica verticale. C'è molto da sistemare, insomma.

Ora il progetto d'intervento prevede la realizzazione di un nuovo marciapiede in sostituzione di quello esistente, con esclusione dell'attuale superficie riservata alla sosta delle vetture. La quota di calpestio sarà sopraelevata di una decina di centimetri rispetto alla sede stradale e ai nuovi stalli di sosta, che saranno ricavati sempre in linea ma in questo caso direttamente sulla carreggiata stradale.

Intanto ieri è stata disposta la proroga dei provvedimenti viabilistici disposti per consentire i lavori in piazza Duca d'Aosta e in viale Marconi, a causa della sospensione dei cantieri determinata dall'emergenza Covid-19. In particolare, i provvedimenti relativi al cantiere in piazza Duca d'Aosta slittano dal 10 luglio al 7 agosto. Più lunga la proroga per viale Marconi, dove la richiesta - parzialmente accolta - arriva fino al 29 ottobre.

