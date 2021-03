Questa mattina verranno terminati i lavori improcrastinabili della messa in sicurezza del ponte Marchi (il ponte sul Noncello di via Pola parallelo alla ferrovia). Sul ponte, in corrispondenza del cantiere, dalle 8.45 sarà introdotto il senso unico alternato fino al termine dei lavori, che si concluderanno in giornata. L'altra mattina, proprio il cantiere allestito improvvisamente ha generato di fatto la paralisi del traffico per chi entrava in città dalla zona della fiera.

Questa mattina in caso di particolare congestione del traffico sarà adottata una deviazione alla circolazione: chi proviene dalla stazione ferroviaria o da via Cappuccini e si dirige verso la rotatoria dell'Hotel Santin dovrà girare a sinistra costeggiando il piazzale Marcolin e percorrere la Rivierasca, viale Martelli, via San Giuliano e viale delle Grazie. Chi invece proviene da viale Treviso o da viale delle Grazie e si dirige verso il centro città potrà comunque percorrere il ponte. Le deviazioni saranno segnalate sul luogo.

«Siamo consapevoli dei disagi alla viabilità che questi lavori comportano commenta l'assessore Cristina Amirante - e ringraziamo i cittadini per la comprensione e collaborazione. Ma si tratta di un intervento urgente legato alla sicurezza del ponte, che non poteva essere rimandato. Inoltre, questi lavori possono essere realizzati solo durante la settimana e di giorno, per poter reperire pezzi di ricambio e disporre di squadre di intervento in caso di rotture dei sottoservizi». Il rischio concreto è che anche oggi possano crearsi lunghe code e problemi soprattutto nelle ore di punta.

