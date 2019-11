LAVORI PUBBLICI PORDENONE Un milione di euro per rattoppare le strade. Il Comune

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LAVORI PUBBLICIPORDENONE Un milione di euro per rattoppare le strade. Il Comune continua ad investire sulle opere pubbliche e il sindaco Alessandro Ciriani annuncia un intervento per il 2020 che riguarderà alcune tra le strade messe peggio sul territorio del capoluogo. «Si tratta - ha specificato il sindaco Alessandro Ciriani - di poste che a bilancio saranno certamente confermate. Non sono in dubbio, quindi possiamo già comunicarle». L'attenzione nei confronti della manutenzione stradale crescerà, dopo le opere che hanno caratterizzato...