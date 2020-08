LAVORI IN CORSO

PORDENONE Due campi da beach volley e una copertura per il campetto (in erba sintetica) di calcio a 5. Con il sopralluogo di ieri mattina dell'assessore Walter De Bortoli, sono iniziati i lavori all'esterno del PalaGallini: l'importo, di 85mila euro, è interamente finanziato dall'associazione Insieme per Pordenone alla quale è stata affidata la gestione dell'impianto sportivo.

IMPIANTI SPORTIVI

Sono numerosi i cantieri avviati. Riguardano le strutture sportive ma anche le scuole. Ci sono pure i 250mila euro che serviranno per riqualificare l'ex Provveditorato agli studi: diventerà la nuova sede della Polizia locale. Non appena sarà possibile il trasferimento, l'edificio che si libererà, grazie ad un finanziamento di 1,5 milioni (parte del bando periferie), sarà trasformato in sede per associazioni. Lungo l'elenco delle opere che riguardano in particoalre l'impiantistica sportiva. A settembre verrà inaugurato il parcheggio di via Peruzza, a Torre: avrà 64 posti auto e 6 stalli per pulmini. Per il Palaviola sono iniziate le operazioni di ampliamento (costo 150mila euro) che si concluderanno entro fine anno. A Villanova, zona sud di Pordenone, l'amministrazione comunale si prepara a investire 1,4 milioni per riqualificare e ampliare il quartiere della Festa in Piassa e il Palazen (struttura utilizzata anche dalla scuole Rosmini e dal Comprensivo Sud). I lavori dovrebbero concludersi entro la primavera del 2021. Per il rugby, a Borgomeduna si sta facendo il countdown per inaugurare la nuova palestra e gli spogliatoi (divisi tra uomini e donne). Taglio del nastro previsto a novembre.

De Marchi e Palamarmi saranno interessati da interventi per adeguamento certificati antincendio. Al palazzetto è previsto inoltre il rifacimento delle tribune con seggiolini (rosso e bianchi).

LE SCUOLE

Dopo lo stop per l'emergenza covid-19, sono ripresi i lavori per mettere in sicurezza sismica le storiche scuole Gabelli. Si tratta di una consistente riqualificazione (1,5 milioni) che agisce sulle fondamenta della struttura. L'intervento, messo in campo dal sindaco Alessandro Ciriani e dall'assessore De Bortoli si inserisce nel piano pluriennale del Comune per riqualificare gli edifici scolastici di propria competenza (scuole dell'infanzia, primarie di primo e secondo grado). Sono ripresi anche quelli di riqualificazione della IV Novembre, che si erano interrotti per il fallimento della ditta esecutrice. L'investimento sulla scuola del quartiere Sacro Cuore è di 2,2 milioni: «Alla riqualificazione sismica di 1,3 milioni - illustra De Bortoli - abbiamo aggiunto 900 mila euro per dare ad alunni e docenti una scuola di fatto nuova, accogliente e all'avanguardia». Sarà ipermoderna, immersa nel verde, dotata di palestra, auditorium, mensa, percorsi ciclopedonali, parcheggi per genitori, insegnanti, cittadini la nuova scuola Lozer di Torre. Un intervento da 9,9 milioni. «In questi giorni afferma De Bortoli la squadra comunale dei Lavori pubblici sta eseguendo sopralluoghi nei vari plessi scolastici: tutto dev'essere pronto per l'avvia del nuovo anno scolastico».

GIUDICE DI PACE

La sede sarà moderna e funzionale, collegata con il vicino tribunale, facilmente accessibile anche alle persone disabili. L'edificio sulla Rivierasca, che ospitava un tempo la casa della maternità e infanzia e poi un asilo nido, non perderà però la sua identità storica, visto che il mosaico sulla facciata resterà al suo posto. Attorno sorgerà una costruzione dal design rinnovato. Il progetto vale 2,5 milioni.

