PORDENONE Dopo quasi un mese di stop, riprendono i lavori nei cantieri della terza corsia. La ripartenza è stata preceduta dalla predisposizione di appositi protocolli sanitari, condivisi fra i tecnici del Commissario per l'emergenza in A4 e le imprese esecutrici. Gli interventi che saranno realizzati a partire da oggi sono: stesa dell'asfalto drenante, raccordo delle rampe dello svincolo di San Giorgio di Nogaro con la terza corsia, getto della soletta del cavalcavia di Zavattina e ripasso della segnaletica orizzontale.

La stesa, nei 5 chilometri tra Ronchis e Palazzolo dello Stella in direzione Trieste, si concluderà alle sei di sabato 2 maggio. Non sarà necessario chiudere l'autostrada. Stessa operazione tra Muzzana del Turgnano e Pocenia in direzione Venezia in un tratto di 4 chilometri dalle 6 di oggi alle 6 di sabato 9 maggio.

Dalle 8 di domani alle 6 di giovedì verranno chiuse le rampe in uscita e in ingresso dello svincolo di San Giorgio di Nogaro in direzione Venezia per consentire i lavori di raccordo con la terza corsia. Chi proviene da Trieste diretto a Venezia, dovrà uscire a Palmanova per raggiungere San Giorgio di Nogaro. Chi proviene dalla viabilità ordinaria ed è diretto verso Venezia, potrà immettersi sulla A4 al casello di Latisana.

Infine dalle 20 di mercoledì all'1 di giovedì verrà chiuso il tratto autostradale tra Latisana e San Giorgio di Nogaro in direzione Trieste e sempre dalle 20 di mercoledì alle 6 di giovedì verrà interdetta la circolazione dal nodo di Palmanova a Latisana in direzione Venezia. Durante la chiusura notturna dell'autostrada, sarà effettuato il getto della soletta del cavalcavia di Zavattina e ripassata tutta la segnaletica orizzontale.

