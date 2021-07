Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LAVORI ANTI-ALLUVIONEPORDENONE Via libera della Giunta al progetto di fattibilità tecnica ed economica per interventi di ripristino dei regolari deflussi acque meteoriche nella zona nord, in via Maestra vecchia. L'opera, che ha un quadro economico di 250mila euro, sarà finanziata con un mutuo e servirà a porre rimedio alle problematiche di un tratto appunto di via Maestra vecchia interessato da fenomeni di allagamento, in caso di forti...