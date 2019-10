Lavori a Fontanafredda il Comune vuole chiarire

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LE REAZIONIFONTANAFREDDA Incredulità e grande cautela a Fontanafredda alla diffusione della notizia dell'arresto di Massimo Blasoni presidente di Sereni Orizzonti, la società Udinese che proprio in viale dello Sport sta costruendo una centro residenziale per anziani non autosufficienti di terzo livello, con un investimento privato che supera gli 8 milioni di euro. IL SINDACOQuando è stato raggiunto al telefono, il sindaco Michele Pegolo aveva appena letto i giornali online. «Non sono certamente in grado di commentare quanto sta accadendo....