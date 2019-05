Latitante dormiva in auto nel vigneto

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'ARRESTOPORDENONE Lorenzo Kari, 55 anni, latitate dall'agosto del 2017, alle spalle una scia di furti, rapine, lesioni, maltrattamenti e dodici condanne (dieci anni e dieci mesi di pena da scontare), è stato catturato tra i vigneti di Susegana nella notte tra giovedì e ieri dalla Polizia di Stato di Pordenone. Stava dormendo in auto con la compagna e il figlio. Una BmwX1 4X4 che era la sua casa, con la quale si spostava rapidamente da una parte all'altra del Friuli, con puntate anche in Veneto e persino in Slovenia. Ogni volta che sentiva...