Largo Cervignano la compagnia Rocco rianimerà il quartiere

L'INIZIATIVAPORDENONE Sarà la compagnia Luciano Rocco l'associazione teatrale che, come annunciato nelle scorse settimane, si trasferirà nell'immobile che ospitava la scuola materna di largo Cervignano, chiuso da un anno per mancanza di bimbi iscritti, e lo riaprirà organizzandovi anche attività per il quartiere. Il gruppo teatrale (che attualmente si trova nell'immobile di via Selvatico, che il Comune ha deciso di affidare ad altre associazioni con un bando scaduto nei giorni scorsi per farne un centro di formazione e produzione artistica...