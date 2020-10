IL RAID

PORDENONE La pasticceria I sapori del grano di Porcia, dove hanno rubato quattro torte, era soltanto l'ultima tappa di una serata di furti nelle abitazioni. A Darjel Prushi, 28enne albanese specialista in scorribande tra Friuli e Trevigiano, condannato dal gup di Pordenone lo scorso luglio a 6 anni e 6 mesi per 69 furti in poco più di due mesi, e ai complici Manuel Cari (27) di Fontanafredda e Rayene Bouhal (21) di Correggio, sono già stati contestati altri colpi. Due furti in casa a San Vendemiano commessi la stessa sera. Un furto a Conegliano e un altro a Martignacco che risalgono a qualche giorno prima. In vista dell'udienza di convalida dei tre fermi, che si terrà oggi davanti al gip Monica Biasutti, la posizione dei tre si aggrava. E non è escluso che nei prossimi giorni possano essere risolti ulteriori furti commessi nelle province di Treviso e Pordenone.

LA REFURTIVA

L'altra sera ad attendere il gruppo c'erano i carabinieri del Nucleo operativo di Pordenone, che dopo alcune denunce di furto avevano capito di aver a che fare con un banda seriale. A mezzanotte hanno fermato una Renault Clio sulla Pontebbana a Pordenone: in macchina c'erano le torte, un kit da scasso e parecchio oro e gioielli. Alcuni monili corrispondevano alla descrizione fatta dalle vittime al momento della denuncia. Altri potrebbero essere riconosciuti dai derubati nei prossimi giorni. Recuperata anche una somma importante di contanti.

L'INDAGINE

Gli investigatori, coordinati dal sostituto procuratore Federico Facchin, sono convinti di aver azzerato una batteria che sarebbe stata in grado di colpire ogni giorno per diverse settimane. I pendolari dei furti avevano scelto come base Pordenone, località che permetteva di muoversi sia nella Marca sia in provincia di Udine. L'elemento di spicco è sicuramente Prushi, che dopo la condanna si era reso irreperibile. Se i complici possono sperare in una misura cautelare meno afflittiva del carcere, per lui sarà impossibile recuperare la libertà. In Albania è ricercato perchè deve scontare 6 anni di reclusione e sulla richiesta di estradizione si è già pronunciata la Corte d'appello di Milano, che per l 28enne ha disposto la custodia cautelare in carcere in attesa del suo rientro a Tirana.

C.A.

