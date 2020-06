LA VIABILITÀ

PORDENONE Mentre proseguono i lavori all'interno del cantiere di via Montereale va avanti - seppure con un rallentamento dovuto all'interruzione del lockdown e all'emergenza sanitaria - anche la progettazione per la viabilità di servizio al futuro polo sanitario. L'Asfo ha ultimato la progettazione esecutiva dell'assetto viario che riguarderà la realizzazione di una grande rotonda e di una bretella di collegamento con viale Venezia nell'area in cui si intersecano via Rotto e via Ungaresca. Il progetto fa parte di un piano più vasto che vede il coinvolgimento del Comune nella realizzazione della futura viabilità. I progetti sono stati finanziati per circa 2 milioni e 100 mila euro dalla Regione. Il prossimo passaggio prevede la fase degli espropri ai privati nell'area che prevede proprio la realizzazione della bretella di collegamento dalla rotonda verso la statale Pontebbana. «Per avviare l'iter egli espropri - spiega l'assessore all'Urbanistica e alla viabilità Cristina Amirante - è necessario che vi sia il piano di finanziamento regionale. Quanto poi alla necessaria variante urbanistica da parte del Comune si tratterà di una pura formalità visto che siamo già avanti con i piani previsti». Non più tardi di una decina di giorni fa il sindaco Alessandro Ciriani e l'assessore regionale Riccardo Riccardi hanno fatto il punto dopo l'interruzione delle procedure dovute all'emergenza. Inoltre, sempre nel pacchetto degli oltre due milioni di euro è previstala sistemazione di via Montereale dal semaforo davanti all'ingresso ospedaliero fino alla rotonda in area Palazzetti. Il semaforo sparirà, sarà realizzata una pista ciclabile e il manto stradale completamente rifatto. Ma questo sarà un lavoro da realizzarsi solo dopo la fine del cantiere ospedaliero. Inoltre il Comune intende riaprire quanto prima il tavolo con Asfo e Regione sul tema parcheggi e padiglioni dismessi. «Quello che io chiamo - sottolinea Amirante - il grande buco del progetto dell'ospedale. Non si può prescindere dalla necessità di nuovi ulteriori park da realizzare dove ora c'è l'ingresso. E va riaffrontate anche il tema della necessità di un'area verde. Oltre che quello dei posti letto di Rsa da ricavare in uno dei padiglioni che saranno dismessi».

d.l.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA