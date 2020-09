IL DOCUMENTO

PORDENONE Il recupero verde di circa un milione di metri cubi di cemento, garantito da una serie di ristrutturazioni rese possibili proprio dalla rivoluzione urbanistica. La sottrazione di 15 ettari cittadini alle nuove costruzioni. E infine il recupero strategico di aree come l'ex Fiera o l'ex Amman. Tutte osservazioni che sono state presentate all'assessore Cristina Amirante in fase di approvazione della nuova variante al piano regolatore. Il documento è passato all'esame della commissione, e ora approderà in consiglio comunale. «Non più tardi della fine del mese», è stato assicurato. «Il nuovo progetto per la città - ha spiegato Amirante - punta al non consumo di suolo, con 15 ettari in meno di cementificazione e quindi di aree verdi in più, e incentiva la rigenerazione del tessuto edilizio esistente. Ora il documento ha terminato il suo iter in commissione consiliare. Dodici aree strategiche riscrivono il disegno della città e sono previsti nuovi assi infrastrutturali quali il ponte sul Meduna, la Gronda Nord e la Bretella bis. E ancora il polo tecnologico, il nuovo polo di aggregazione giovanile, lo sviluppo dell'Interporto, l'area industriale di Vallenoncello, le nuove centralità urbane nell'Amman e della Caserma Mittica, il nuovo centro direzionale Galvani. Un ringraziamento va a tutti i tecnici comunali dell'ufficio di pianificazione urbanistica e ai bravi e competenti professionisti che hanno lavorato per oltre due anni per il raggiungimento di questo importante obiettivo». Come detto, la nuova variante permetterà di mettere mano alle facciate dei palazzi, rendendo gli stessi maggiormente sostenibili e amici dell'ambiente. Si parla di circa un milione di metri cubi di cemento da recuperare, ma anche di 15 ettari da rendere vietati alle costruzioni. Molto importanti anche le regole - che cambieranno - relative alle aree esondabili. La variante, ad esempio, andrà a cancellare il limite dei cinquanta centimetri da terra per alcune costruzioni. Un vantaggio che sarà avvertito soprattutto nella zona industriale di Vallenoncello, dove si potranno allargare capannoni e magazzini dopo un blocco lungo diversi anni. Lo stesso allentamento delle regole favorirà, in futuro, lo sviluppo delle costruzioni nell'area dell'ex cotonificio Amman. Oggi, infatti, non sarebbe possibile garantire un vero sviluppo dell'area, dal momento che ogni costruzione dovrebbe rispettare criteri e vincoli rigidi vista la natura esondabile del terreno. La variante supererà queste difficoltà, aprendo la porta a strutture all'avanguardia in grado di convivere con il rischio generato dalle frequenti piene del Noncello.

