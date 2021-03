LA TRATTATIVA

PORDENONE Non serviranno più settimane, ma giorni. E per la firma nemmeno quelli, ma solo alcune ore. Entro domani, infatti, si riunirà il comitato regionale che dovrà sancire la firma definitiva dell'accordo tra il Fvg e i medici di medicina generale. Si chiuderà così una partita importante, caratterizzata anche da uno scontro tra i dottori di base e il personale ospedaliero. Venerdì, infatti, il direttivo della Fimmg ha ratificato all'unanimità (presenti nove su undici) la bozza di accordo con la Regione. Ora manca solamente la firma, che arriverà con ogni probabilità domani. Poi i medici di base potranno finalmente vaccinare. Entro pochi giorni si capirà quanti professionisti aderiranno all'iniziativa, ma le prime iniezioni avverranno immediatamente. I medici di medicina generale inizieranno dagli ultraottantenni che dovranno essere vaccinati a domicilio, sbloccando così un'operazione che sino ad oggi è andata a rilento.

L'accordo prevede un compenso di 6,16 euro per la vaccinazione in un locale individuato dall'Azienda sanitaria, di 10 euro in ambulatorio e di 25,06 euro se l'iniezione è effettuata a casa dell'assistito. I medici di medicina generale, in poche parole, potranno vaccinare ovunque. Si va appunto dagli ambulatori attrezzati ai locali ampi come ad esempio le Fiere o i palazzetti dello sport, quando saranno disponibili. In questa primissima fase, però, saranno fondamentali soprattutto per eseguire le iniezioni a domicilio ai pazienti ultraottantenni che non possono spostarsi. Il sostegno dei medici di famiglia è fondamentale per evitare di arrivare sino a maggio con l'immunizzazione degli anziani.

ASTRAZENECA

Intanto continuano ad arrivare segnalazioni dall'Azienda sanitaria del Friuli Occidentale a proposito di rinunce legate al vaccino di AstraZeneca. Fortunatamente, però, si tratta di pochi casi. Le autorità sanitarie hanno ribadito ancora una volta la sicurezza del siero, anche dopo il ritiro di un lotto disposto dall'Aifa. La maggior parte delle persone, in provincia di Pordenone, ha solamente chiesto più informazioni al call center. Non si rilevano grosse criticità.

