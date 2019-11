CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA TRAGEDIAPORDENONE Morì durante un rave party organizzato nel greto del Tagliamento, in una zona sperduta tra Rosa e Carbona, a San Vito. Federico Diana, 19 anni, era di Martellago. A ucciderlo è stata la Mdma, metanfetamina presente nell'ecstasy. Era la notte tra il 23 e 24 luglio 2016, il rave richiamò 150 giovani da Friuli e Veneto. La Procura di Pordenone non è riuscita a individuare lo spacciatore o chi, a insaputa del 19enne, potrebbe avergli messo le pasticche nella birra. È per questo che è stata chiesta l'archiviazione del...