LA TRAGEDIA PORDENONE C'era un accendino sotto il letto di Rosina Cecco, l'84enne

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA TRAGEDIAPORDENONE C'era un accendino sotto il letto di Rosina Cecco, l'84enne morta sabato mattina in un incendio. Domenica pomeriggio gli investigatori della Squadra Mobile, della Scientifica e il sostituto procuratore Carmelo Barbaro sono tornati in via Monti, nella casa in cui l'anziana viveva al civico numero 4, assistita giorno e notte da una badante. Sotto il letto è stato ritrovato l'accendino, un particolare che rafforza l'ipotesi che a innescare il rogo sia stata una sigaretta o lo stesso oggetto finto chissà come tra le mani...