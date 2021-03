LA TRADIZIONE

PORDENONE Una tradizione che si rispetti va mantenuta. Costi quel che costi, anche nell'anno della pandemia da Covid-19 quando i contagi hanno ripreso a galoppare e tutta la regione è ripiombata in zona arancione. A maggior ragione se già l'anno scorso un evento particolarmente atteso dalla città, come lo è il Processo e rogo de la vecia, è saltato a causa delle restrizioni.

Nel ribadire che le tradizioni vanno conservate, anche se si dovesse «brusar un paese», ieri in Municipio è stata presentata la 49^ edizione di uno degli appuntamenti più tradizionali del panorama locale. A causa dell'emergenza epidemiologia, la rappresentazione teatrale non si terrà in presenza. ma in modo inedito: sarà proposta in tv, sul canale 13, giovedì alle 19.55. «L'edizione del 2020 ha commentato Giuseppe Pedicini, presidente della Pro Pordenone a causa del Covid-19 non l'abbiamo presentata, ma quest'anno, nonostante il perdurare della crisi sanitaria, abbiamo deciso di rappresentarla in un'altra veste utilizzando il canale televisivo. Ciò è stato possibile grazie all'impegno di molte persone che, da tempo, collaborano con noi, all'autore dei testi Arnaldo Grandi e a Giorgio Altio, l'ormai storico illustratore del libretto già in distribuzione nelle edicole a 5 euro».

Il ringraziamento è stato esteso a tutti gli attori e ai commercianti che, nonostante le difficoltà, continuano ad apprezzare le attività della Pro Pordenone e sostengono le attività del sodalizio. Bianca Manzari, che da undici edizioni impersona la vecia, «guardando in tralice» il pubblico ministero (Daniele Rampogna) che la condannerà, ha evidenziato l'affiatamento, il gusto, il divertimento e la passione che ha pervaso l'intero cast di interpreti durante la registrazione della rappresentazione teatrale.

L'assessore Emanuele Loperfido, a nome del sindaco Alessandro Ciriani, ha ribadito comunque il sostegno dell'Amministrazione comunale alla Pro Pordenone e alle sue attività. Sui pochi contributi trasferiti quest'anno all'associazione è stato chiaro: «Ciò è dovuto a diverse concause, tra le quali le limitate entrate generate dalla crisi e tra le priorità l'aver scelto di destinare 500mila euro in favore delle famiglie in difficoltà». È intervenuto anche l'assessore Pietro Tropeano che, sottolineando l'importanza della cultura per Pordenone, ha rimarcato che «nonostante le difficoltà, il sistema cultura riesce a produrre attività in modo innovativo utilizzando le modalità online e streaming».

Alberto Comisso

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA