CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA TESTIMONIANZAPORDENONE Saranno 2.800 gli studenti che giovedì saranno presenti all'incontro testimonianza di Sami Modiano, 88 anni, uno degli ultimi sopravvissuti di Auschwitz-Birkenau e testimone della Shoah. L'incontro - che avrà il significativo titolo Per questo ho vissuto - La mia vita ad Auschwitz-Birkenau è in programma giovedì, con inizio alle 9 (solo per le scuole) al Palacrisafulli di Pordenone ed è realizzato dall'associazione Aladura in collaborazione con il Comune e il Teatro Verdi. L'incontro chiude la decima rassegna di...