La testimonianza della cronista minacciata dal clan dei Casalesi

INCONTROPORDENONE Il Circolo della stampa di Pordenone affronta uno dei temi più scottanti a Nordest: l'infiltrazione delle mafie nella politica e nell'economia. Le mafie all'assalto nella società civile e dell'informazione è il titolo dell'incontro che oggi, alle 10, nella sala di Palazzo Klefisch di Unindustria, in via della Motta 13, vedrà a confronto tre giornalisti. Letterio Scopelliti coordinerà i lavori e riferirà sulla sua non comune esperienza professionale e umana vissuta nel mirino del sistema mafioso. Come Monica Andolfatto,...