LA TENDENZA

PORDENONE Il turismo dei piccoli borghi, che rappresenta la spina dorsale della capacità attrattiva della provincia di Pordenone, è ripartito per primo. Già da inizio giugno, quando le linee guida delle Regioni avevano permesso di liberare le visite in comitiva (seppur con numeri contingentati rispetto al passato), i piccoli comuni-gioiello avevano ripreso ad accogliere i primi turisti. Allora si era parlato di un piccolo miracolo, vista la vicinanza con il lockdown. Valvasone, Toppo, Poffabro, Sesto al Reghena, Polcenigo: prima ancora delle località balneari erano stati i borghi a riaccendere la luce del turismo di prossimità. Ma adesso sul bilancio inizia a pesare l'assenza dei visitatori provenienti dall'estero, soprattutto dall'Austria e dalla Slovenia.

IL QUADRO

A spiegare come stanno le cose è il sindaco di Valvasone Arzene, Markus Maurmair. Era stato lui il primo a testimoniare il ritorno dei turisti nel borgo medievale, e oggi è in grado di tracciare un primo bilancio: «Abbiamo iniziato la stagione con un ottimo flusso di turisti locali. Anche lo scorso fine settimana, coinciso con la riapertura del castello di Valvasone, è stato da tutto esaurito. I gruppi possono essere composti al massimo da dieci persone, ma ormai ci siamo abituati. Ho avuto lo stesso report anche dagli altri borghi della provincia di Pordenone». Il turismo lento dei borghi funziona, ma è vittima di un limite: quest'anno, per ora, mancano totalmente i turisti stranieri, gli stessi che non sono più presenti nemmeno a Pordenone. «La distanza massima coperta dai visitatori che riceviamo - ha spiegato sempre Maurmair - è quella coperta per arrivare da noi dal Veneto. Non ci sono turisti esteri, mentre gli anni scorsi accoglievamo diverse comitive». E c'è anche un secondo problema, causato dalla chiusura prolungata delle frontiere esterne dell'Unione Europea: «Eravamo abituati ad attirare un buon numero di emigranti di ritorno - ha aggiunto il sindaco di Valvasone Arzene -, che quest'anno purtroppo non possono rientrare verso i loro luoghi di origine». E quella degli emigranti di ritorno, curiosi di visitare la terra che ha dato i natali ai loro genitori e ai loro nonni, rischia di essere una fetta di turismo del tutto bruciata, almeno per quanto riguarda il 2020. È difficile infatti immaginare viaggi last-minute quando tornerà possibile rientrare in Italia dai paesi extra Ue senza il periodo di quarantena obbligatoria di 14 giorni. «Per quanto riguarda i flussi di turisti locali - ha concluso Markus Maurmair - non ci aspettiamo affatto una flessione nel periodo clou dell'estate. Anzi, abbiamo prenotazioni per delle visite programmate addirittura per settembre. Il trend positivo continuerà, ma al momento senza gli stranieri».

MONTAGNA

Un settore che invece è ripartito senza nemmeno un segno meno è quello del turismo montano. Anzi, nonostante le regole anti-contagio e le strettoie organizzative (necessità di prenotare alcune visite, numeri contingentati e altro), la montagna pordenonese vive la sua età dell'oro. Camminate, giri dei rifugi, attrazioni e bellezze naturali non conoscono crisi. Dalla Forra del Cellina al trenino panoramico, per arrivare alle pozze smeraldine e alle avventure lungo l'Arzino: ogni fine settimana in quota c'è il pienone. E sono riprese anche le visite al coronamento della Diga del Vajont: si prenota online il proprio turno, si indossa la mascherina e si rimane a distanza di un metro dalle altre persone. Tutti dettagli forse fastidiosi, ma che non hanno fermato centinaia di turisti.

