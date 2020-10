LA SVOLTA

TRIESTE Febbre sopra i 37,5 gradi, sintomi respiratori acuti come tosse con difficoltà respiratoria (non legati a fattori del paziente noti) in base alla valutazione del pediatra, vomito (episodi ripetuti accompagnati da malessere), diarrea (tre o più scariche), perdita del gusto o perdita dell'olfatto (in assenza di raffreddore), mal di testa intenso. Da oggi, per effetto dell'ordinanza firmata dal presidente Fedriga, saranno solo questi i sintomi che a scuola faranno scattare l'obbligo del tampone. Sono infatti in vigore le linee guida chiamate a sgravare i dipartimenti di prevenzione. Niente più test diagnostico per un semplice raffreddore o per una normale tosse. E gli alunni potranno continuare ad andare a scuola con il naso chiuso, tosse lieve e mal di testa non eccessivo.

LE REGOLE

In presenza di un caso confermato (con tampone) il referente Covid-19 della scuola comunica al Dipartimento i contatti scolastici della persona. I contatti e i conviventi di un caso sospetto in attesa di eseguire o conoscere l'esito del tampone non sono sottoposti a quarantena. Le misure da osservare a seguito di un solo caso confermato nella classe di appartenenza riguardano l'organizzazione delle attività scolastiche, le disposizioni igienico comportamentali a scuola e quelle da tenere nella vita di comunità. A scuola, la classe coinvolta non dovrà svolgere attività di canto o utilizzare strumenti a fiato; la ricreazione andrà effettuata in momenti o in spazi diversi dal resto degli alunni, non dovranno essere previste attività di intersezione tra classi diverse (palestra, attività di laboratorio). Dovrà essere rispettato l'obbligo ad indossare la mascherina nel contesto delle attività scolastiche, anche in condizioni statiche (seduti al banco). Nell'eventualità di comparsa di sintomatologia compatibile con Covid, dovrà essere contattato immediatamente il medico curante e l'alunno dovrà rimanere a casa. Nella vita di comunità, l'operatore o lo studente non sottoposto a quarantena, sotto la propria responsabilità o quella del genitore, dovrà comunque limitare al minimo i contatti interpersonali (es. evitare gli amici e le uscite in gruppo), dovranno essere evitati i contatti in particolare con persone fragili o anziane (es. nonni), le attività extrascolastiche (attività sportive, corsi extrascolastici in presenza). «Abbiamo individuato protocolli sicuri dal punto di vista sanitario, ma che semplificano il carico burocratico, grazie alla fondamentale condivisione con i medici, i pediatri e la scuola», ha detto il presidente Fedriga. «La chiusura delle scuole sarebbe una sconfitta che né Stato né Regione possono accettare», ha aggiunto l'assessore Rosolen. Quanto ai test rapidi, Fedrigae Riccardi hanno annunciato l'imminente arrivo di altri 12.500 kit dedicati al mondo della scuola e la prossima settimana della quota restante che consentirà al sistema di disporre di 40mila test rapidi.

IL NODO TRASPORTI

Quanto al sovraffollamento sui mezzi pubblici, Fedriga ha chiarito che «in presenza di assembramenti incontrollabili, chiederemo ancora il ritorno della didattica a distanza alternata almeno per gli studenti di quarta e quinta superiore».

SPORT CON IL PUBBLICO

Oggi sarà firmata anche l'ordinanza legata alla presenza del pubblico alla Dacia Arena di Udine, al Rocco e all'Allianz di Trieste e al Teghil di Lignano: resta la possibilità di arrivare a mille spettatori. Scende a 500 persone, invece, la capienza massima del Carnera di Udine. Restano invariate le norme sugli spettacoli all'aperto e al chiuso, che in base all'ampiezza degli spazi non supereranno le mille persone.

