PORDENONE Una doppia stretta per gli automobilisti. Sia per chi deve entrare nelle Zone a traffico limitato, che per chi circola ancora con veicoli inquinanti. Entro l'estate si saprà il nome dell'azienda che vincerà l'appalto del progetto di finanza per l'illuminazione pubblica e l'efficientamento energetico di numerosi edifici in città. All'interno del bando è compresa anche l'installazione di venti telecamere intelligenti: otto monitoreranno i varchi di accesso alle Ztl, le altre dodici, invece, svolgeranno una funzione tipicamente di tutela ambientale. Controlleranno infatti le targhe dei veicoli che, nel periodo tra ottobre e aprile, circoleranno in città e individueranno quelli più inquinanti che, in base alle disposizioni vigenti, sarebbero soggetti a limitazioni. I dati saranno trasmessi in tempo reale al Comando di Polizia municipale e, in caso di infrazioni, scatterà la sanzione. Sia per l'accesso non consentito all'interno di una Zona a traffico limitato, che per questioni di inquinamento. «La tecnologia sostiene l'assessore Cristina Amirante ci darà una grossa mano nel migliorare la nostra città». Un messaggio forte e chiaro a quei furbetti che, nonostante divieti e limitazioni, continuano comunque a circolare in determinate zone come se nulla fosse. Non solo telecamere ma anche pannelli informativi: «In tempo reale sostiene l'assessore informeremo gli automobilisti dei limiti presenti in città».

Telecamere sì ma anche un giro di vite ai troppi permessi rilasciati per l'accesso alle Zone a traffico limitati. Attualmente il Comando di Polizia locale, sulla base però di un regolamento datato, ne ha rilasciati 3mila. «Sono troppi sostiene Amirante e, proprio per questo, andremo a rivedere i requisiti degli aventi diritto. La volontà è quella di rafforzare la possibilità di estenderli a residenti, commercianti e operatori che lavorano e vivono in centro, limitando al contempo il numero dei pass rilasciati a chi ne può fare a meno oppure creando delle fasce orarie di circolazione. Un modo, questo, per non avere le Ztl sempre congestionate». L'idea di fondo è questa: più zone a traffico limitato e meno permessi per accedervi. Una politica da adottare per rendere ancora più vivibile la città.

Ztl ma anche zone a 30 chilometri orari, così da spingere sempre più i cittadini a muoversi a piedi o in bicicletta. Il tutto, come detto, rientra nel progetto di finanza pubblica che prevede l'installazione di lampioni led ad alta efficienza energetica, che oltre a illuminare garantiscano una serie di servizi esclusivi ed intelligenti. Un lampione paragonabile ad una stazione multifunzione per una città intelligente che assicura di «diminuire i consumi nel sistema di pubblica illuminazione». L'assessore Amirante sintetizza il piano che dovrebbe essere lanciato entro il 2022: «Grazie alla tecnologia, il lampione sarà in grado di telegestire e telecontrollare l'illuminazione, assicurando servizi innovativi come il monitoraggio della quantità di polveri sottili nell'aria o dell'inquinamento acustico e il controllo del numero dei veicoli e biciclette che transitano in ogni parte della città». Ma anche controllare i principali varchi di accesso della città e delle zone a traffico limitato. In più monitorare le isole ecologiche e indicare agli automobilisti le aree più appetibili per parcheggiare i veicoli, senza dimenticare che è in fase di elaborazione un sistema che migliorerà la gestione del pagamento della sosta. Scenari nuovi che si aprono e che contribuiranno a rendere Pordenone almeno sono questi gli intendimenti sempre più a misura di cittadino.

