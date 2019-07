CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA SVOLTAPORDENONE Lo spazio per le supposizioni e per i sogni, lascia spazio a una data, o perlomeno a un mese di riferimento, che ora fa rima con svolta: l'ex cotonificio Amman andrà all'asta a settembre, e ora il Comune si sta affrettando a ricontattare tutti i privati che nei mesi scorsi si erano fatti avanti per avanzare progetti utili alla riqualificazione del sito industriale ormai fatiscente. Dal rischio dell'oblio, quindi, si è passati alla corsa contro il tempo, per non perdere uno degli ultimi treni che viaggiano nella direzione...