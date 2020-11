LA SVOLTA

PORDENONE La trattativa si è sbloccata quasi improvvisamente, dopo settimane di confronto, anche aspro. Da una parte c'erano le autorità sanitarie e la Regione; dall'altra i soggetti politici locali, a difesa del presisio medico come baluardo della sanità territoriale. Ma ha vinto l'emergenza, che non guarda in faccia al singolo servizio di zona ed esige una risposta sistemica e soprattutto rapida. È così che l'ospedale di Spilimbergo è stato incluso nel programma di ampliamento dei posti letto in provincia: l'area delle degenze, infatti, diventerà un vero e proprio Covid hospital. E l'operazione scatterà appena il reparto sarà svuotato e sanificato dopo i recenti contagi.

L'ANNUNCIO

L'ala Covid dell'ospedale di Spilimbergo, almeno inizialmente, disporrà di una quindicina di posti letto. Non essendo presenti la diagnostica e la Rianimazione, si tratterà di una degenza a bassa intensità. Ci finiranno quindi i pazienti Covid che non avranno più bisogno di un monitoraggio stretto, ma che risulteranno ancora positivi al tampone. Successivamente, e secondo le necessità, i posti letto si potranno anche aumentare. La scelta si inserisce in una più ampia programmazione dove da un lato si prevede che le strutture hub di Udine e Trieste accolgano lo stesso numero di pazienti che necessitano di cure intensive e, dall'altro, la disponibilità di posti letto per pazienti che non necessitano di terapia intensiva e semi intensiva in altri ospedali della regione. «In questa seconda ondata - spiega Riccardi - i posti letto destinati alle Terapie intensive sono ancora sufficienti mentre sono aumentate le richieste di ricoveri internistici. Ad oggi nell'ospedale di Pordenone si trovano 11 pazienti Covid positivi in terapia intensiva, 6 in semi intensiva e 116 in area medica. In quest'ottica si rende inoltre necessario potenziare i posti letto internistici per pazienti Covid positivi a Spilimbergo, struttura quest'ultima che ha già sospeso le attività di ricovero. L'ospedale della Città del mosaico risulta un'ottima soluzione per poter accogliere persone che non possono ancora essere gestite nelle cure intermedie o a domicilio e, nello stesso tempo, non necessitano di cure intensive o subintensive. Ne sono un esempio coloro che hanno problemi internistici diversi e accidentalmente Covid positivi oppure chi ha patologie respiratorie Covid correlate non gravi. L'area delle degenze dell'ospedale di Spilimbergo - conclude Riccardi - sarà pertanto dedicata totalmente a questo tipo di pazienti mentre rimarranno attivi tutti gli altri servizi alla persona quali quelli del Pronto soccorso, centro prelievi e area ambulatoriale. L'attivazione dei posti letto sarà graduale in base alle risorse disponibili e alle richieste assistenziali».

IN CITTÀ

La seconda novità importante della giornata riguarda il cosiddetto albergo sanitario. Oggi, infatti, il Dipartimento di prevenzione dell'Azienda sanitaria eseguirà il sopralluogo decisivo nella struttura alberghiera individuata per l'accoglienza delle persone che vi trascorreranno l'isolamento in sicurezza. Si tratta del Best Western di via Mazzini, a due passi dalla stazione ferroviaria. Si tratterebbe del luogo più idoneo ad ospitare le quarantene. Anche la Prefettura sta cercando un sito per l'accoglienza in isolamento dei migranti, e l'ex sede dei Comboniani è sempre in pole position.

