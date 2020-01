LA SVOLTA

PORDENONE La Regione è pronta ad adottare il progetto salva-montagna proposto da Ascom Pordenone e già sposato da Camera di commercio, Coldiretti e Confartigianato. E c'è anche già lo strumento normativo in grado di fare da contenitore ai singoli provvedimenti. Un piccolo Piano Marshall per le valli friulane è diventato tutto a un tratto possibile e presto dagli annunci si passerà agli incontri. «Senza un appoggio preventivo della Regione - aveva detto ieri il presidente della Camera di commercio di Udine e Pordenone, Giovanni Da Pozzo - sarebbe inutile persino sedersi a un tavolo». E ieri quell'appoggio è arrivato.

SEMAFORO VERDE

L'assessore regionale alle Politiche agricole, Stefano Zannier, ha telefonato al presidente dell'Ascom Alberto Marchiori e in pochi minuti è nato un accordo preliminare che porterà presto l'amministrazione del Fvg a colloquio con i massimi esponenti delle categorie udinesi e pordenonesi. L'idea lanciata da Marchiori, che consiste in un complesso regime di agevolazioni tale da rendere possibile - nelle aree montane svantaggiate - l'acquisto di un locale commerciale o di un'abitazione a un prezzo simbolico, ha trovato un via libera inaspettatamente rapido da parte della Regione.

«Se manca l'amministrazione regionale - ha detto Zannier - non si può nemmeno partire. Per questo ho già assicurato a Marchiori che presto sarò da lui per iniziare a disegnare caratteristiche e contorni di quello che dovrà diventare un piano armonico per far rinascere le valli a rischio abbandono. Abbiamo a disposizione gli strumenti per agire, sono già contenuti nella norma che assegnerà 800mila euro ai giovani imprenditori che investiranno nelle imprese agricole e forestali in montagna. La legge è divisa in due: la sezione strategica - e non immediatamente operativa - prevede proprio la possibilità di estendere benefici e riforme a tutti gli altri settori, sempre con la regia del mio assessorato. Per questo posso già annunciare agli amministratori locali che Regione e categorie sono pronte a raccoglie le istanze locali e ad arrivare a una prima sintesi».

LA PROCEDURA

Intanto dal 15 febbraio sarà possibile compilare i moduli relativi alla prima parte della riforma, quella che riguarda la concessione di incentivi legati alle imprese agricole e forestali nelle aree svantaggiate. «Sono certo - ha aggiunto Zannier - che entro il 29 avremo già prosciugato l'intero finanziamento da 800mila euro. Le domande arrivate da imprenditori con meno di 41 sono tante, c'è grande attesa». La documentazione sarà messa a disposizione anche sul sito della Regione. E la sensazione è che al primo assestamento di bilancio, la norma chiamerà un rifinanziamento.

Marco Agrusti

