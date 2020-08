LA SVOLTA

PORDENONE La nuova caserma verde della Comina, che sorgerà nell'area adiacente all'aerocampo e che promette di ospitare più di 500 persone ogni giorno, e la nuova Gronda Nord di Pordenone: il legame è stretto e l'ultimo incontro andato in scena tra il Comune e i vertici dell'Esercito ha rivelato anche un dettaglio sino ad oggi incerto sul tracciato che con ogni probabilità seguirà la strada che la Regione sta progettando.

Sul tavolo c'erano tre soluzioni, ma è ormai praticamente certo che ad essere scelta sarà la linea che passerà proprio dalla Comina, cioè dall'area interessata anche dalla nascita della nuova casa dell'Ariete.

L'AGGIORNAMENTO

La caserma che sostituirà la Mittica non sarà solo un sito militare. Il progetto prevede la realizzazione di un'area sportiva che sarà aperta anche ai civili. Oltre ai 500 militari che giorno e notte saranno ospitati nella nuova struttura, si dovrà quindi fare i conti con un afflusso superiore, con un relativo aumento di traffico lungo l'asse composto da via Montereale e viale della Comina. Si tratta della stessa area interessata dal nuovo ospedale.

Per questo la realizzazione della Gronda Nord, lungo il tracciato che dovrebbe passare dalla Comina, potrebbe giovare anche alla nuova caserma. «Il percorso definitivo - ha chiarito l'assessore Cristina Amirante - sarà svelato a settembre, ma tra le tre soluzioni lo studio di fattibilità sembra propendere per quella che prevede il passaggio in Comina, a sud o a nord del nuovo sito militare». È logico pensare, quindi, che poi la strada proseguirebbe verso la zona industriale al confine tra Pordenone e Roveredo, per poi ricongiungersi alla Pontebbana in comune di Porcia. Sarebbero state scartate le soluzioni che prevedevano un tracciato più settentrionale. Dopo mesi di lavoro, lo stop causato dalla pandemia, e 60mila euro dedicati dalla Regione all'indagine preliminare, adesso lo studio è praticamente pronto e sarà presentato a settembre alle amministrazioni comunali che risulterebbero toccate dalla realizzazione del più importante by-pass della provincia.

IL FUTURO

I prossimi passi saranno soltanto amministrativi: i risultati del lavoro dei tecnici dovranno passare prima sulle scrivanie degli uffici regionali e dell'assessorato alla Viabilità, per poi atterrare sui tavoli di discussione in provincia. Ma l'accelerazione è stata sensibile: ci saranno finalmente i disegni per le varianti a nord della Pontebbana, con un candidato in netto vantaggio rispetto agli altri. Obiettivo, sciogliere le code e consentire a chi non deve fare rotta su Pordenone di poter attraversare la città senza occupare il tratto urbano della statale 13. Per quanto riguarda invece il prolungamento della Cimpello-Sequals sino a Gemona - e quindi all'imbocco dell'autostrada A23 Palmanova-Tarvisio-confine di Stato - la presentazione dello studio di fattibilità è stata posticipata almeno sino alla fine del 2020. A partire prima, quindi, sarà la Gronda Nord, opera che completerà a settentrione il by-pass della Pontebbana che a sud conterà sulla bretella.

M.A.

