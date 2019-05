CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA SVOLTAPORDENONE La differenza sta tutta in una parola magica: commissione. E fredda, a tanti non vorrà dire granché, ma è la distanza tra il giorno e la notte, tra le promesse e i programmi. Il Comune di Pordenone ha annunciato la nascita di una commissione ad hoc per il nuovo stadio del principale club calcistico della città. In prima linea il sindaco Alessandro Ciriani, che quella commissione - anche se non direttamente - dovrà guidarla. A ruota il presidente del sodalizio calcistico, Mauro Lovisa, e l'ex vicepresidente della...