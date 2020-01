LA SVOLTA

PORDENONE L'obiettivo è dare una specie di elettroshock alle valli pordenonesi, facendo leva sulla categorie di persone in grado di allontanare lo spettro dello spopolamento: i giovani. Dal 1 gennaio, infatti, gli imprenditori al di sotto dei 41 anni che vorranno avviare un'impresa agricola o forestale oppure rilevarne una nei comuni montani pordenonesi potranno farlo praticamente gratis. Ad aiutarli ci sarà la Regione, che grazie a un fondo di 800mila euro (si tratta però solo di una cifra iniziale, perché l'iniziativa è già pronta a un rifinanziamento) pagherà dall'80 al 100 per cento dell'investimento. A una condizione però, cioè che i giovani imprenditori interessati risiedano almeno per cinque anni nei comuni oggetto del provvedimento.

I DETTAGLI

La proposta è passata in consiglio regionale nell'ambito della discussione sulla Finanziaria ed è stata firmata dall'assessore pordenonese Stefano Zannier. I contributi si riferiranno ai comuni economicamente svantaggiati di categoria B e C, quindi a quelli che si trovano nelle valli pordenonesi, dalla Valcellina alla Val d'Arzino. Saranno rivolti agli imprenditori interessati all'avviamento o alla rilevazione di imprese agricole o forestali. Il fondo coprirà dall'80 al 100 per cento delle spese di investimento, con un regime pari al conto capitale a fondo perduto. Si arriverà ad esempio a 20mila euro per le imprese produttive (quindi un'attività dedicata alla produzione e vendita di frutti) e fino a 200mila per le imprese che si dedicano alla trasformazione dei prodotti. E tra le spese che potranno rientrare nell'ambito della nuova normativa c'è un po' di tutto: dall'acquisto di terreni o macchinari, alle spese tecniche e di gestione. Basterà compilare la domanda in Regione.

LE REGOLE

Una, soprattutto, diventerà al tempo stesso il cardine e il motivo fondante del provvedimento. Chi avvierà un'impresa nei comuni montani svantaggiati, dovrà vivere almeno per cinque anni in uno dei paesi della lista. Solo così, infatti, all'iniziativa economica si potrà unire il secondo obiettivo, cioè il ripopolamento di giovani nelle valli pordenonesi. «E se un imprenditore non rispetterà questa regola - ha confermato Stefano Zannier - dovrà tornare tutti i soldi che ha preso. Solo chi per cause di forza maggiore chiuderà in anticipo l'attività potrà tenersi i contributi erogati sino a quel momento».

LA MAPPA

La riforma salva-montagna punta soprattutto sulle imprese che si dedicano alla trasformazione della materia prima. Si pensa ad esempio a chi da una coltivazione vuole realizzare un prodotto commerciale complesso, come può essere un succo ad esempio. Per questo il finanziamento premierà di meno chi opterà solamente per il prodotto di base. In provincia di Pordenone si crede che il provvedimento possa dare respiro a piccole economie e piccoli comuni come Barcis, Cimolais, Claut. E ancora i borghi della Valtramontina o della Val d'Arzino. «Siamo pronti a rifinanziare la legge - ha assicurato Zannier -. Si tratterà solamente di una prima fase di test: se saremo riusciti nel nostro intento, metteremo altri soldi».

Marco Agrusti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA