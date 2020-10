LA SVOLTA

PORDENONE Il tanto richiesto albergo sanitario, cioè il luogo nel quale far trascorrere la quarantena in sicurezza a chi (positivo o no) nel proprio domicilio non dispone di spazi adeguati, è stato trovato. Manca solamente il sopralluogo finale, che sarà compiuto la prossima settimana da una task force congiunta formata dalle autorità della prefettura e dagli esperti del Dipartimento di prevenzione. Il sito individuato è quello che ospitava fino all'anno scorso i missionari Comboniani. Si trova a Pordenone, in via San Daniele, e possiede tutte le caratteristiche richieste per ospitare persone che devono rispettare l'isolamento.

Alcuni giorni fa l'Azienda sanitaria, rappresentata dal direttore generale Joseph Polimeni, aveva chiamato a raccolta i sindaci per individuare gli spazi per il cosiddetto albergo sanitario. Ha risposto all'appello anche la Curia e ora la soluzione numero uno è proprio il complesso di edifici che ospitava i Comboniani. «Si tratta di stabili con stanze isolate - spiegano i tecnici della prevenzione - e con dei servizi, quali la lavanderia e la cucina, già pronti ad essere utilizzati». Si tratterà solamente di capire quando il sito potrà entrare a pieno regime. Il sopralluogo in questo senso sarà decisivo.

Ieri intanto in Prefettura a Pordenone si è svolto il Comitato per l'ordine e la sicurezza. A colloquio con il vicario Alessandra Vinciguerra c'erano i primi cittadini e le forze dell'ordine. Si è parlato dell'uso della mascherina, che ad esempio dev'essere indossata anche al tavolino del bar quando non si sta consumando una bevanda. I controlli scattano da subito e saranno rinforzati nel week-end. Le multe salate invece si vedranno dalla prossima settimana. Prima si partirà con un'opera di sensibilizzazione, affidata anche ai titolari dei locali pubblici. «L'andamento della pandemia - ha sottolineato Vinciguerra - che, seppur a livelli più contenuti rispetto ad altre realtà del Paese, mostra segnali, da non sottovalutare, di incremento della curva epidemiologica. I presenti hanno confermato la necessità di un impegno congiunto per il rafforzamento delle attività di prevenzione operate dalle Forze di Polizia e dalle Polizie Locale, ponendo particolare attenzione circa le nuove diposizione sull'uso obbligatorio delle mascherine sia al chiuso sia all'aperto». Nel corso della riunione ha trovato inoltre conferma l'importanza di proseguire nell'opera di prevenzione con il pieno coinvolgimento dei gestori dei locali e delle loro associazioni di categoria per evitare che possano verificarsi - in quegli ambienti più esposti al rischio assembramento, tipo i plateatici - situazioni tali da ingenerare potenziali rischi per la salute: è fondamentale infatti che quest'ultimi siano ancora e di più parte attiva di questo processo generale di tutela della salute pubblica rispettando in maniera rigorosa i limiti di capienza del proprio esercizio, nonché le ulteriori misure preventive già da tempo disposte dagli specifici protocolli di sicurezza. Vinciguerra ha ribadito l'importanza di mantenere tra tutte le forze di polizia, così come tra le autorità statali e locali deputate a preservare la pubblica incolumità, l'ottima collaborazione istituzionale di cui in questa provincia si è già data prova, anche nei primi mesi di diffusione del virus, preannunciando una nuova riunione del Comitato non appena saranno approvate le nuove misure di contenimento del contagio del 15 ottobre.

