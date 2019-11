LA SVOLTA PORDENONE Il rapporto sarà di uno a uno: un veicolo a motore sarà

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA SVOLTAPORDENONE Il rapporto sarà di uno a uno: un veicolo a motore sarà rottamato e un altro subentrerà e dovrà essere totalmente elettrico. E per la prima volta in provincia la scelta riguarderà ospedali, strutture sanitarie di base e ogni centro collegato all'Azienda sanitaria numero 5 del Pordenonese. Saranno questi gli effetti dell'adesione al programma Noemix by NeMo Fvg New mobility in Friuli Venezia Giulia, che prevede la graduale sostituzione dei mezzi alimentati dai motori termici con quelli a trazione elettrica. L'ospedale...