CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA SVOLTAPORDENONE Il Polo Young, l'incubatore dedicato alle giovani start up e alle imprese culturali e creative del territorio regionale e non solo, ora rischia veramente di essere sfrattato da Villa Cattaneo. Entro la fine dell'anno il Comune, dopo aver concesso già due proroghe al Polo tecnologico (sino al 31 dicembre), pubblicherà il bando per la gestione della prestigiosa villa veneta che risale al diciottesimo secolo. Difficile, al momento, ipotizzare i contenuti di quel bando e, a maggior ragione, i requisiti che dovrà possedere chi...