LA SVOLTA

PORDENONE «Abbiamo assegnato a delle cordate di professionisti gli studi di fattibilità per la Gronda nord di Pordenone e il collegamento che prolungherà l'attuale Cimpello-Sequals sino a Gemona». Lo ha detto l'assessore regionale alle Infrastrutture Graziano Pizzimenti. Entrambi gli studi sono ora nelle mani di associazioni temporanee che uniranno le forze per disegnare la viabilità pordenonese del futuro.

Per quanto riguarda la Sequals-Gemona, lo studio dovrà chiarire con esattezza almeno i due punti più discussi: i costi dell'opera e il tracciato. Il secondo aspetto, nonostante per realizzare il raccordo serva un fiume di denaro, è il più importante. Bisognerà chiarire dove passerà la nuova superstrada che collegherà l'autostrada A23 all'A28. E trattandosi di zone collinari e di interesse paesaggistico, non sarà un dettaglio da poco. L'opera, che dovrà comprendere anche il raddoppio dell'attuale Cimpello-Sequals, costerebbe circa due miliardi. Troppi anche da immaginare per un'amministrazione pubblica, fosse anche la Regione. Certamente, nella progettazione e nella fase di indizione della gara - quando sarà il momento -, l'ente dovrà intervenire, poi però quando si tratterà di mettere mano al portafoglio sarà necessario l'intervento di un altro soggetto. Il soggetto che sino ad oggi ha manifestato l'interesse maggiore è Autovie Venete, che già gestisce la maggior parte delle tratte autostradali del Fvg. Solo lo studio di fattibilità, in questo caso, costa circa 300mila euro.

Per quanto riguarda invece la Gronda nord, la bretella che partendo dalla rotonda Moro (sulla Pontebbana), dovrà oltrepassare la città a settentrione e riconnettersi alla statale nei pressi di Fontanafredda, lo studio costa 86mila euro. È considerato un intervento fondamentale per il territorio. In questo caso i soldi serviranno a studiare come realizzare il collegamento della statale 13 Pontebbana al tracciato della prevista gronda che, insieme alla A28 e alla circonvallazione sud di Pordenone, costituirà la tangenziale della città.

M.A.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA