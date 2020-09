L'EVENTO

PORDENONE Nell'anno più difficile per il mondo della scuola, un regalo di portata internazionale impreziosirà i primi giorni di lezione al Kennedy di Pordenone. La super-scienziata Claudia Maraston, astrofisica e accademica all'università di Portsmouth (nonché vincitrice nel 2018 del prestigioso premio Eddington Medal for Astronomy), terrà una lezione unica nel suo genere agli studenti più vicini al traguardo della maturità. L'appuntamento è fissato per giovedì 24 settembre. «Proverò a convincerli che si può diventare accademici di livello mondiale e lo si può fare divertendosi come matti», ha spiegato.

L'INVITO

Tutto è partito da un'idea partorita dalla professoressa Alessandra Pavan, insegnante del Kennedy. È stata lei a contattare Claudia Maraston e a convincerla a partecipare all'evento. La scienziata, nata e cresciuta a Pordenone ma oggi stabilmente nel Regno Unito per ragioni di lavoro, non era mai tornata in città dopo il lockdown. In passato aveva tenuto una conferenza con gli studenti liceali e con gli alunni delle elementari. Al Kennedy, istituto che in città è come un faro per il mondo scientifico, non era mai stata in veste di divulgatrice.

La conferenza avrà probabilmente un titolo evocativo: Da 50mila a 100 miliardi, dove i 50mila sono gli abitanti di Pordenone e 100 miliardi le stelle dell'universo conosciuto, cioè il pane quotidiano di Claudia Maraston, che dello studio del cosmo è innamorata da sempre e accademica di fama mondiale da tempo. Sui banchi bando alla noia, si parlerà della nascita e dell'evoluzione delle galassie. «Affronterò il tema della ricerca - ha aggiunto Maraston - ma lo farò con il sorriso, perché gli studenti devono capire che solo divertendosi potranno raggiungere grandi traguardi. Il mio percorso è stato fantastico, ma solo perché l'ho affrontato amando la mia materia. Altrimenti non sarebbe stato possibile».

IL PERSONAGGIO

Claudia Maraston nel 2018 ha vinto la medaglia Eddington, istituita in onore dell'astrofisico inglese Arthur Eddington, un premio consegnato dalla Royal Astronomical Society normalmente una volta ogni due anni per meriti nella ricerca nel campo dell'astrofisica. Solo due donne ci sono riuscite nella storia. Nelle motivazioni del premio si parlava letteralmente di outsdanding merit, cioè di un merito che può essere definito come incredibile, sensazionale. Il riconoscimento era riferito agli articoli sui modelli di emissione luminosa per le galassie lontane, che hanno composto migliaia di citazioni. Questi modelli sono usati per interpretare i dati raccolti da Hubble Space (il telescopio spaziale che sonda l'universo più profondo).

Nel 2015 Claudia Maraston aveva collaborato attivamente alla scoperta del cosiddetto pianeta gemello, ovvero Kepler 452B. A braccetto con il team della Nasa che osserva i pianeti della zona abitabile dell'universo, aveva parlato della scoperta: «Kepler è solo 1,6 volte più grande della Terra e orbita ad una distanza paragonabile a quella fra Terra e Sole. Il sole di Kepler è solo 1,5 miliardi di anni più vecchio del nostro ed è dello stesso tipo spettrale. Se ne deduce che Kepler-452B è un pianeta roccioso e non fluido come Giove che non può sostenere vita biologica come la nostra. I pianeti con queste caratteristiche vengono nominati pianeti della zona abitabile.

Quest'anno la scienziata pordenonese è diventata anche editorial board del giornale scientifico Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, prima rivista specializzata in Europa e seconda al mondo per impatto (dopo l'Astrophysical Journal americano), fondata nel 1827 ed edita da Oxford University Press (incarico a vita); external examiner per Fisica e Astrofisica per l'università di Durham (incarico di 4 anni); è stata infine invitata a tenere la Kavli lecture a Cambridge il 15 Ottobre 2020, lezione riservata a scienziati di ampio prestigio e risonanza.

Marco Agrusti

