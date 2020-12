IL COMMERCIO

PORDENONE Negozi di abbigliamento aperti a macchia di leopardo in città, nonostante la chiusura dei centri commerciali durante le giornate festive e prefestive, calamiti la clientela dei grandi spazi nel cuore delle cittadine. Un settore, quello dell'abbigliamento, che ha potuto alzare le serrande anche nelle zone arancioni sette giorni su sette, ma questa concessione purtroppo non si è tradotta in una panacea per gli incassi. A Pordenone come nel resto del Paese. Un insieme di fattori ha fatto sì che la spesa per il vestiario non sia una delle più gettonate di questi tempi.

LA STRIGLIATA

Ieri la pioggia battente non ha invogliato le famiglie a uscire di casa per farsi un giro lungo i corsi e anticipare così l'acquisto dei regali natalizi. Nemmeno le aperture di bar e ristoranti fino alle 18 hanno potuto fare breccia sulle cascate d'acqua che non hanno dato tregua per tutta la giornata. «Questi ultimi giorni sono stati abbastanza decenti nonostante il maltempo - afferma Antonella Popolizio, presidente regionale di Federmoda -. Si sta muovendo qualcosa, ma molto poco». Quel ma significa tante cose, una su tutte, secondo Popolizio (che gestisce alcuni negozi di biancheria intima e abbigliamento non solo in città) riguarda proprio le aperture. «Tra lunedì e martedì ho ricevuto almeno una trentina di telefonate di clienti che ci chiedevano se eravamo aperti. Molti negozi sono infatti rimasti chiusi e non lo hanno comunicato o lo hanno fatto male - sottolinea la presidente -. E questo destabilizza le persone. I centri commerciali seguirono orari precisi, sai quando puoi andare e ora il Dpcm prevede la loro chiusura nei festivi e pre festivi e quindi per noi che lavoriamo nelle città è un'occasione da non perdere». O dovrebbe esserlo. Si perchè Popolizio non le manda a dire e dà una strigliata ai suoi colleghi: «Invece di approfittare di questo momento per le aperture, per informare correttamente i clienti sugli orari, accade il contrario. Abbiamo gli ingressi contingentati e approfittando della pausa pranzo potremo spalmare la clientela in più ore senza dover lasciare fuori qualcuno. Noi dobbiamo offrire sicurezza, tranquillità e chiarezza ma non sempre lo facciamo».

IL CALO DELLE VENDITE

Il calo nel settore dell'abbigliamento è stato comunque «pazzesco - prosegue la presidente di Federmoda -. Le aperture durante il periodo in cui eravamo in zona arancione spesso non hanno nemmeno ripagato le spese perchè non ci si poteva muovere tra comuni. Inoltre non ci sono più cene in compagnia, feste, cerimonie. Si respira un clima che non ti spinge a comperare vestiti piuttosto che scarpe». Le persone hanno ibernato la vita sociale e con essa la vogia di comperare il capo più trendy, la borsa tanto desiderata, di concedersi un pomeriggio dall'estetista o un nuovo taglio di capelli. Non si parla più nemmeno di fine settimana in montagna o in qualche città d'arte.

PROMOZIONI E SVENDITE

Per invogliare la clientela agli acquisti in qualche vetrina sono già spuntati i cartelli che annunciano le prime vendite promozionali. «Le promozioni sono libere - spiega Popolizio -. Invece per iniziare le svendite, come Federmoda abbiamo proposto di mantenere la data del 5 gennaio». Natale si avvicina e l'auspicio dei commercianti è uno solo: comperate nei negozi di vicinato, dateci una mano.

Susanna Salvador

