ZOPPOLA Tredicesima vittima del Coronavirus alla casa di riposo Micoli-Toscano di Castions di Zoppola. Nel tardo pomeriggio di ieri è morta la 93enne Caterina Paron, originaria di Valvasone. Inizialmente ricoverata all'ospedale di Pordenone, l'anziana era stata trasferita all'hospice di San Vito. Ieri le sue condizioni si sono improvvisamente aggravate, fino a provocarne il decesso.

Intanto la residenza per anziani diventa off limits per gli ospiti guariti. Si tratta dell'ennesima misura preventiva. La decisione riguarda chi ha subito un ricovero ospedaliero in seguito alla positività al Covid-19. Al momento, infatti, la letteratura scientifica sul virus Sars-Cov2 non è chiara: non si sa quanto sia probabile un secondo contagio di un paziente definitivamente guarito, e reinserire nella struttura di Castions chi ha già sconfitto la malattia sarebbe un rischio ulteriore. Per questo gli otto ospiti che sono riusciti a lottare e a vincere contro il Covid-19 sono stati sistemati in altre strutture, come ad esempio all'Rsa di Roveredo in Piano. L'obiettivo è quello di proteggere chi ce l'ha fatta e di sigillare ancora di più entrate e uscite dalla casa di riposo. Un secondo filone riguarda la possibilità di trasferire in un'altra struttura almeno parte dei 40 ospiti che al momento sono stati trovati negativi al Coronavirus. E su questo tema è intervenuto il direttore della casa Micoli-Toscano, Ludovico Cafaro.

LA POSSIBILITÀ

«Sulla possibilità di trasferire gli utenti sani in un altro luogo - ha spiegato ieri - la nostra posizione è di massima prudenza. Il problema non riguarderebbe solo lo stravolgimento delle abitudini di persone anziane, ma anche e soprattutto la gestione pratica degli ospiti in una struttura diversa da quella di Castions di Zoppola. Si verificherebbero grosse difficoltà per quanto riguarda la continuità assistenziale e la disponibilità di personale, senza contare l'attività di cucina e gli interventi sanitari». L'ipotesi però è ancora in campo ed è pronta a diventare realtà nel caso in cui la situazione dovesse aggravarsi.

SETTIMANA CRUCIALE

Da domani sarà attivo il nuovo protocollo stilato per la residenza di Castions dal Dipartimento di prevenzione dell'Azienda sanitaria del Friuli Occidentale. Personale sanitario e ospiti della casa di riposo saranno sottoposti a un controllo tramite tampone ogni 48 ore, in modo tale da riuscire a rintracciare l'eventuale presenza del virus almeno in contemporanea rispetto alla velocità del contagio. Sempre in settimana prenderanno servizio altri tre infermieri e un secondo medico. Attualmente gli ospiti positivi al Coronavirus che sono rimasti nella struttura zoppolana sono 37: si trovano in isolamento nei due reparti Covid allestiti al secondo piano della casa di riposo. I pazienti ricoverati in ospedale sono 12, mentre gli ospiti negativi sono 40. Dodici le vittime causate dal Covid dall'inizio dell'emergenza.

LA SOLIDARIETÀ

Un cittadino di Orcenico Superiore, Nereo Moro, ha lanciato assieme ad alcune associazioni del comune di Zoppola, una raccolta fondi per supportare l'attività della fondazione Micoli-Toscano. «Si tratta di un'iniziativa preziosa - ha detto il sindaco Francesca Papais -, intrapresa da chi ha a cuore le sorti di una fondazione che per il paese significa molto da tanto tempo. Tante generazioni sono cresciute nella scuola dell'infanzia gestita dalla fondazione e tanti anziani sono entrati in casa di riposo». Per contribuire alla causa è possibile fare un versamento al conto corrente IBAN IT66 N 05336 64930 0000 3027 2569 causale Emergenza Covid-19. Intanto sabato il sindaco Papais ha fatto visita al personale della casa di riposo. L'incontro è avvenuto in completa sicurezza e nel rispetto del rigido protocollo imposto per difendere la struttura.

